Удачный день: Ермак раскрыл подробности переговоров с Уиткоффом

Сергей Кущ
29 августа 2025, 22:10
Глава ОП подвел итоги переговорного дня в США.
Ермак поделился подробностями переговоров с Уиткоффом
Ермак поделился подробностями переговоров с Уиткоффом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Нью-Йорке со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

На онлайн-конференции с украинскими медиа глава ОП Ермак подвел итоги переговорного дня в США.

Украинская делегация довольна ходом переговоров: встреча с Уиткоффом началась в 6:30 утра и была "очень продуктивной".

По словам руководителя ОП, Уиткофф согласился посетить Украину, приняв приглашение Ермака и делегации. По словам главы ОП, цель визита - "увидеть своими глазами, почему мы уверены, что не проиграем эту войну".

Ермак подчеркнул, что никакого давления со стороны США в вопросе территориальных уступок ради мира нет.

По его словам, американская сторона была шокирована российской атакой по Украине прошлой ночью. Также обсуждались гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО.

Встреча со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом в Нью-Йорке проходила в конструктивном духе. Об этом в своем X-аккаунте сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в пятницу, 29 августа.

Кислица отметил, что встреча с Виткоффом была продолжительной и важной.

"С самого начала до последней минуты она проходила в конструктивном духе и с чувством искреннего желания найти работающие решения для имплементации договоренностей между президентами Украины Владимиром Зеленским и США в Вашингтоне 18 августа", - написал замглавы МИД.

Переговоры Зеленского и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Кремле демонстрируют, что Владимир Путин не заинтересован в прямой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW), анализируя заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что пока нет никаких признаков готовности Путина начать мирные переговоры с Украиной, ведь Кремль продолжает тактику затягивания войны.

В то же время политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что вопрос территорий придётся решать непосредственно между Зеленским и Путиным.

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:32

Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

12:19

Виновен в крахе: РосСМИ неожиданно вступились за Пугачеву

