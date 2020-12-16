Угроза Украине из Беларуси: у Зеленского призвали США к действиям

Ситуация в Беларуси – это вызов национальной безопасности Украины, утверждает Алексей Данилов.
Кризис в Беларуси является вызовом для сферы безопасности Украины. Киеву необходимо учитывать тот факт, что на обстановку в республике оказывает свое влияние Россия. С целью противостояния опасности нужно возобновить деятельность украинско-американских программ, которые после избрания Байдена президентом США должны выйти на новый уровень.
"Анализируя текущую ситуацию безопасности в Восточной Европе, Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что послевыборная ситуация в соседней Беларуси остается для Украины вызовом, особенно учитывая фактор российского гибридного воздействия", - цитирует Алексея Данилова пресс-служба ведомства.Читайте также"Надо душить Беларусь": Лукашенко выдвинул новое обвинение в адрес Украины
В связи с этим, считает чиновник, нужно возобновить деятельность совместных программ Киева и Вашингтона в сфере безопасности. В ведомстве полагают, что после того как Байден официально вступит на пост президента США, сотрудничество Америки и Украины в данном направлении будет усилено.
"Надеемся, что после вступления в должность нового президента США наши отношения приобретут новый смысл", - подчеркнул Данилов.
Украина – Беларусь новости
- После того как европейское сообщество признало выборы президента Беларуси сфальсифицированными, а Лукашенко – нелегитимным главой государства, политические отношения Киева и Минска обострились.
- В конце августа Лукашенко публично обвинил Украину и Владимира Зеленского во вмешательстве в ситуацию в Беларуси и финансировании оппозиции.
- Официальный Киев принял решение пересмотреть отношения с Минском в связи с необоснованными заявлениями Лукашенко и выдачей Беларусью боевиков ЧВК Вагнера, которых в Украине подозревают в совершении военных преступлений.
- Украина совместно со странами Запада не признает Лукашенко президентом Беларуси с 5 ноября 2020 года.
- 13 ноября Александр Лукашенко выступил с новым заявлением в адрес Владимира Зеленского и спрогнозировал ему проблемы с легитимностью в Украине.
- В Европарламенте 20 ноября назвали Украину одной из 7 стран, которые поддержали санкции против режима Лукашенко.
- МИД Беларуси 26 ноября вызвал посла Украины в РБ Игоря Кизима с целью вручения ему ноты по причине "антибелорусских протестов" у посольства белорусского государства в Киеве.