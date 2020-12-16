Угроза Украине из Беларуси: у Зеленского призвали США к действиям

Сотрудничество Украины и США после избрания Байдена должно выйти на новый уровень - Данилов / УНИАН

Кризис в Беларуси является вызовом для сферы безопасности Украины. Киеву необходимо учитывать тот факт, что на обстановку в республике оказывает свое влияние Россия. С целью противостояния опасности нужно возобновить деятельность украинско-американских программ, которые после избрания Байдена президентом США должны выйти на новый уровень.

"Анализируя текущую ситуацию безопасности в Восточной Европе, Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что послевыборная ситуация в соседней Беларуси остается для Украины вызовом, особенно учитывая фактор российского гибридного воздействия", - цитирует Алексея Данилова пресс-служба ведомства.Читайте также"Надо душить Беларусь": Лукашенко выдвинул новое обвинение в адрес Украины

В связи с этим, считает чиновник, нужно возобновить деятельность совместных программ Киева и Вашингтона в сфере безопасности. В ведомстве полагают, что после того как Байден официально вступит на пост президента США, сотрудничество Америки и Украины в данном направлении будет усилено.

"Надеемся, что после вступления в должность нового президента США наши отношения приобретут новый смысл", - подчеркнул Данилов.

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