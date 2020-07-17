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Украина на фоне карантина оформила безвиз со страной в Карибском море

Дипломатические отношения двух стран были установлены осенью 2019 года.

17 июля 2020, 05:25
Украина Гренада
Украина договорилась с Гренадой о безвизовых поездках украинцев на Карибское море / МИД Украины

Официальные Киев и Сент-Джорджес подписали соглашение, согласно которому граждане двух государств смогут свободно ездить в Украину и Гренаду, минуя визовые барьеры.

Соответствующий договор был оформлен правительствами в четверг, 16 июля, сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

Украинская сторона считает, что подписание такого договора поспособствует развитию двусторонних отношений государств.

"Это важный шаг для упрощения контактов между людьми, развития туризма и сотрудничества между Украиной и Гренадой", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеВ Кабмине рассказали, будет ли для Украины безвиз с ЕС после COVID-19

Отметим, Украина и Гренада заключили соглашение об установлении дипломатических отношений лишь осенью прошлого года. Тогда же страны договорились о начале переговоров по внедрению безвизового режима между государствами.

Гренада – это островное государство на юго-востоке Карибского моря. Столицей страны является Сент-Джорджес. Население Гренады – менее 110 тысяч человек.

Ранее в Европейском Союзе рассказали, как Украина выполняет требования по либерализации визового режима

Напомним, зимой в Великобритании заявили, что Лондон пока не готов полностью отменить визовый режим с Киевом.

новости Украины безвиз дипломатия МИД Украины
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