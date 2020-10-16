В Слуге народа признались, кто может профинансировать опрос

Слуга народа не имеет отношения к организации опроса.
Опрос, анонсированный на 25 октября, может профинансировать лично Владимир Зеленский.
Об этом заявила заместитель главы президентской фракции Слуга народа Евгения Кравчук в интервью Радио Свобода.
Журналистка спросила Кравчук, может ли Зеленский сам профинансировать свой опрос, на что депутат ответила: "Я не исключаю этот факт".
При этом Кравчук уточнила, что она практически уверена в том, кто выступит спонсором опроса, но пока не озвучивает его имя. Кто этот человек – станет известно в скором времени. Однако партия Слуга народа не имеет отношения к организации опроса.
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Кравчук уверяет, что Слуга народа не имеет отношения к организации опроса.
"Точно эти средства будут отражены в декларации, и они будут отвечать тем легальным доходам лица, заплатит. Фактически, там не будет какой-то большой суммы, потому напечатать пять миллионов черно-белых бюллетеней в виде формата А5 - это не такие большие средства. Платить людям, которые будут осуществлять этот опрос, не нужно, потому что это, очевидно, будут волонтеры", — сообщила она.
Опрос Владимира Зеленского
- Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября заявил, что в стране параллельно с местными выборами 25 октября пройдет консультативный опрос.
- 16 октября стали известны все пять вопросов властей украинскому народу. Они будут касаться создания экономической зоны на Донбассе, пожизненного наказания за коррупцию, сокращения количества депутатов Рады до 300 человек, легализации марихуаны в медицинских целях и вопроса гарантий безопасности Украины в рамках Будапештского меморандума.
- В ЦИК заявили, что комиссия не имеет никакого отношения к данному опросу, который не соответствует избирательному законодательству.
- Учитывая, что финансировать опрос Зеленского из бюджетных денег нельзя, в руководстве Рады рассказали, откуда власти возьмут финансовые средства на реализацию такой идеи.