В Слуге народа признались, кто может профинансировать опрос

Евгения Кравчук отреагировала на опрос Зеленского / УНИАН

Опрос, анонсированный на 25 октября, может профинансировать лично Владимир Зеленский.

Об этом заявила заместитель главы президентской фракции Слуга народа Евгения Кравчук в интервью Радио Свобода.

Журналистка спросила Кравчук, может ли Зеленский сам профинансировать свой опрос, на что депутат ответила: "Я не исключаю этот факт".

При этом Кравчук уточнила, что она практически уверена в том, кто выступит спонсором опроса, но пока не озвучивает его имя. Кто этот человек – станет известно в скором времени. Однако партия Слуга народа не имеет отношения к организации опроса.

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Кравчук уверяет, что Слуга народа не имеет отношения к организации опроса.

"Точно эти средства будут отражены в декларации, и они будут отвечать тем легальным доходам лица, заплатит. Фактически, там не будет какой-то большой суммы, потому напечатать пять миллионов черно-белых бюллетеней в виде формата А5 - это не такие большие средства. Платить людям, которые будут осуществлять этот опрос, не нужно, потому что это, очевидно, будут волонтеры", — сообщила она.

Опрос Владимира Зеленского