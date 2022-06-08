Зеленский назвал главную ошибку России / president.gov.ua

Россия от своего желания стать монополистом на рынке зерна только проигрывает. Власти РФ думают исключительно как политики, а не как менеджеры, сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на Yale CEO Summit.

"Это так не работает, это другой бизнес. Ты можешь заполнить вместо Украины тот или иной рынок с точки зрения зерна. С Египтом или с другими государствами, которые являются импортерами нашей продукции. Но потом, когда все это разблокируется, мы предложим Египту другие цены, они будут меньше, чем цены на зерно, которое есть в России, и снова государство перейдет к тем, где выгодно", - подчеркнул глава украинского государства.

При этом он добавил, что такие действия со стороны РФ очень большая ошибка, ведь это приведет к пищевому геноциду во многих странах мира.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что ВСУ не могут перейти к широкомасштабной контрнаступательной военной операции из-за нехватки военной техники. У российских оккупантов преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что армии Украины для полномасштабного контрнаступления нужно много современного оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолетах, танков и тысячах беспилотников. Также следует сформировать шесть бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украине нужно больше оружия от Запада. Украинские войска серьезно уступают в артиллерийской мощи российской армии на Донбассе. Без поставок нужного количества вооружений Украине сложно остановить наступление России, не говоря уже о переходе к контрнаступательной военной операции.