Зеленский назвал самый лучший выход из кризиса в Беларуси

Европе грозят сотни тысяч беженцев из Беларуси, предупредил президент.
Президент Владимир Зеленский считает, что самый лучший выход из кризиса, который возник в Беларуси, – честные президентские выборы
Если в стране кандидаты в президенты уверены в своей победе, то нет причины боятся еще одной избирательной гонки, рассказал украинский лидер в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, его опубликовал Офис президента.
Зеленский подчеркнул, что в Беларуси возникла крупнейшая политический кризис за все годы независимости государства, страну могут покинуть сотни тысяч человек и стать беженцами в Европе.
"Честные выборы президента – лучший выход из этого кризиса. Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия…", – сказал глава государства.Читайте такжеУ Зеленского "отделили" Лукашенко от народа Беларуси
- Напомним, в Беларуси 9 августа после выборов президента начались массовые акции протеста. Люди начали протестовать после того, как стало известно, что действующий президент Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом. Силовики жестоко расправлялись с протестующими.
- Оппозиция Беларуси обвинила власть в фальсификациях избирательной гонки. Ряд стран мира, в частности и Украина, не признали выборы президента Беларуси 2020.
- Белорусский лидер утверждал, что к организации протестов в Беларуси причастны западные страны. Также Лукашенко говорил, что Украина стала форпостом политических провокаций против Беларуси.
- Лукашенко решил не уходить с поста президента, 23 сентября в Минске состоялась его "тайная" инаугурация.