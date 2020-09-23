Зеленский назвал самый лучший выход из кризиса в Беларуси

Самый лучший выход из кризиса в Беларуси – честные выборы президента, полагает Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский считает, что самый лучший выход из кризиса, который возник в Беларуси, – честные президентские выборы

Если в стране кандидаты в президенты уверены в своей победе, то нет причины боятся еще одной избирательной гонки, рассказал украинский лидер в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, его опубликовал Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что в Беларуси возникла крупнейшая политический кризис за все годы независимости государства, страну могут покинуть сотни тысяч человек и стать беженцами в Европе.

"Честные выборы президента – лучший выход из этого кризиса. Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия…", – сказал глава государства.Читайте такжеУ Зеленского "отделили" Лукашенко от народа Беларуси