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Зеленский сказал, когда съедет с госдачи в Конча-Заспе

26 августа 2020, 22:15

Президенту поставили вопрос о госдаче под домом его родителей.

Зеленский поделился, что съедет с госдачи, когда купит или арендует дом – Зеленский в Кривом Роге
Владимир Зеленский поделился, что съедет с госдачи в Конча-Заспе, когда купит или арендует дом / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сказал, что планирует съехать с государственной резиденции, которая находится в Конча-Заспе, когда арендует или купит дом.

Президент назвал условия переезда с Конча-Заспы в Кривом Роге возле дома своих родителей, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По данным канала, украинский лидер был недоволен тем, что вопрос о госдаче ему поставили именно под домом родителей.

"Владимир Зеленский заявил..., что планирует съезжать с государственной дачи в Конча-Заспе, когда купит или арендует новый дом", – отмечается в сообщении.

Ранее журналисты узнали, что летом Владимир Зеленский вместе с семьей переехал на госдачу, которая находится в Конча-Заспе, и поселился в доме №29. СМИ выяснили, что до переезда президента на госдаче за бюджетные деньги сделали ремонт.

Позже в Офисе президента сообщили, что Зеленский продал дом и поэтому с семьей временно поживет на госдаче.

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