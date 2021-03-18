УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный удар

18 марта 2021, 15:48
Прослушать новость
Остановить

Украина "перекроет кислород" всем тем, кто разрушает независимость государства, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский
Ситуация на Донбассе действительно ухудшилась после того, как были введены санкции против "каналов Медведчука" - Зеленский / УНИАН

Обострение российско-украинского конфликта на Донбассе может быть связано с санкциями против телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne и политика Виктора Медведчука. Москва развернула информационную войну против Киева, однако украинские власти будут предпринимать решительные действия против лиц, которые изнутри разрушают Украину, сказал президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой литовского государства Гитанасом Науседой.

В частности, украинский президент не исключил, что обострение в зоне конфликта на Донбассе может быть связано с решением властей ввести санкции против принадлежащих нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку телеканалов и политика Виктора Медведчука.

"Провокации на Донбассе со стороны оккупантов действительно увеличились", - сказал гарант.Читайте такжеСНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу

По его словам, РФ развязала серьезную информационную войну против Украины. Однако украинские власти намерены решительно противостоять лицам, которые разрушают государство.

"Я давал присягу защищать нашу страну, суверенитет. Стратегия очень простая внутри страны – мы перекроем кислород всем людям, которые рушат независимость нашей страны. Не словами, а действиями … Сегодняшние действия вы видите против людей, у которых кроме паспорта Украины больше ничего украинского нет. Это моя стратегия и я ее доведу до конца", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Блокировка "каналов Медведчука" в Украине

новости России Владимир Зеленский Виктор Медведчук новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный удар». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на ДонбассеЭксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма и фейковом референдумеЗеленский сделал заявление о возвращении Крыма и фейковом референдуме У Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по ДонбассуУ Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашенияПолитолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения Свежий рейтинг партий: кому украинцы готовы доверить властьСвежий рейтинг партий: кому украинцы готовы доверить власть

Последние новости

16:14
В Минздраве назвали сроки прибытия вакцины Pfizer в Украину
15:59
Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой Видео
15:48
Зеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный удар Видео
15:44
Откровенные фото афро-азиатского трансгендера попали в легендарный глянец
15:42
Два сценария: чем закончится скандал между Байденом и Путиным мнение
Реклама
15:40
В Steam проходят бесплатные выходные в одной из лучших игр 2020 года Видео
15:16
Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты Видео
15:08
В Marvel ответили на слухи о возвращении Криса Эванса к роли Капитана Америка
14:56
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности Видео
14:52
В КМУ потребовали от Кличко компенсации за убытки из-за локдауна в Киеве Видео
14:50
Sony показала контроллеры следующего PlayStation VR для PS5 Фото
14:39
Синоптик рассказала, чем порадует и огорчит погода в ближайшие дни Видео
14:29
Айза засветила грудь на интимном фото во время купания
14:18
Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна Видео
14:07
Techland показала свежие кадры Dying Light 2 и назвала дату выхода Видео
14:06
Почему седеют волосы и можно ли их выдергивать Видео
13:57
Путин ответил на оскорбление Байдена детской дразнилкой
13:57
Большая семерка объявила о требованиях к России по Крыму и Донбассу Видео
13:52
Неожиданно: семь неизвестных преимуществ баклажана для здоровья Видео
13:44
В Раде Шуфрич поскандалил со "слугой народа" из-за призыва "иметь яйца" Видео
Реклама
13:35
Лига справедливости Зака Снайдера вышла онлайн - о чем фильм и где его смотреть Видео
13:15
Правильные поздравления с Днем налоговика: открытки, приколы и тексты Видео
13:10
Названы три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android
13:00
Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице
12:59
Арахамию подловили на матерном троллинге оппонентов в Раде
12:58
Криворожские предприятия Метинвеста заплатили налогов на 10 млрд гривен
12:45
"Без раздражений": как правильно брить зону бикини Видео
12:35
Square Enix бесплатно раздаёт две отличные игры про Лару Крофт Видео
12:33
В Кремле ответили на слова Байдена о Путине-"убийце" Видео
12:24
8-летняя скандальная блогерша публично обратилась к Кулебе Видео
11:41
Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
11:33
Мать 8-летней модели рассказала о "романе" девочки с 13-летним блогером
11:25
Ученые узнали, какие мужчины вредны для здоровья женщины Видео
11:12
Систолическая и диастолическая сердечная недостаточность: в чем разница Видео
11:07
Степанов объявил о сроках вспышки COVID-19 и оценил шансы на локдаун Видео
11:06
Жданов назвал главную причину, почему Путин не пойдет войной на Украину Видео
10:55
В Австрии вспыхнул скандал из-за полета канцлера на самолете Фирташа Видео
10:50
Гороскоп на 18 марта для всех: повышение на носу и большое удовольствие Видео
10:30
Военный эксперт сделал громкое заявление о мирном плане по Донбассу
10:29
Почему Байден до сих пор не созвонился с Владимиром Зеленским мнение Видео
Реклама
10:24
У Зеленского раскрыли планы по закону о коллаборационизме Видео
10:23
Может отравить: какая полезная добавка опасня для здоровья Видео
10:14
Эксперт объяснил, зачем США и Британия вооружают Украину Видео
09:56
Арестович оценил шансы боевиков ОРДЛО победить бойцов ВСУ Видео
09:36
Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон Видео
09:24
В Крыму рассказали, куда пожалуются на Украину из-за "водной блокады" Видео
08:58
СМИ узнали о судьбе попавшего под санкции завода жены Медведчука в РФ Видео
08:46
Задержанный признался в убийстве 7-летней Маши Борисовой Видео
08:44
Как ради "бандеровской дули" в сторону РФ Украина ссорится с соседями мнение
08:18
В ОБСЕ опасаются заявлений РФ и Украины об эскалации войны на Донбассе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять