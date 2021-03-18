Зеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный удар

Ситуация на Донбассе действительно ухудшилась после того, как были введены санкции против "каналов Медведчука" - Зеленский / УНИАН

Обострение российско-украинского конфликта на Донбассе может быть связано с санкциями против телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne и политика Виктора Медведчука. Москва развернула информационную войну против Киева, однако украинские власти будут предпринимать решительные действия против лиц, которые изнутри разрушают Украину, сказал президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой литовского государства Гитанасом Науседой.

В частности, украинский президент не исключил, что обострение в зоне конфликта на Донбассе может быть связано с решением властей ввести санкции против принадлежащих нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку телеканалов и политика Виктора Медведчука.

"Провокации на Донбассе со стороны оккупантов действительно увеличились", - сказал гарант.Читайте такжеСНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу

По его словам, РФ развязала серьезную информационную войну против Украины. Однако украинские власти намерены решительно противостоять лицам, которые разрушают государство.

"Я давал присягу защищать нашу страну, суверенитет. Стратегия очень простая внутри страны – мы перекроем кислород всем людям, которые рушат независимость нашей страны. Не словами, а действиями … Сегодняшние действия вы видите против людей, у которых кроме паспорта Украины больше ничего украинского нет. Это моя стратегия и я ее доведу до конца", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Блокировка "каналов Медведчука" в Украине