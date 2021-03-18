Зеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный удар

Украина "перекроет кислород" всем тем, кто разрушает независимость государства, сказал Владимир Зеленский.
Обострение российско-украинского конфликта на Донбассе может быть связано с санкциями против телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne и политика Виктора Медведчука. Москва развернула информационную войну против Киева, однако украинские власти будут предпринимать решительные действия против лиц, которые изнутри разрушают Украину, сказал президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой литовского государства Гитанасом Науседой.
В частности, украинский президент не исключил, что обострение в зоне конфликта на Донбассе может быть связано с решением властей ввести санкции против принадлежащих нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку телеканалов и политика Виктора Медведчука.
"Провокации на Донбассе со стороны оккупантов действительно увеличились", - сказал гарант.Читайте такжеСНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу
По его словам, РФ развязала серьезную информационную войну против Украины. Однако украинские власти намерены решительно противостоять лицам, которые разрушают государство.
"Я давал присягу защищать нашу страну, суверенитет. Стратегия очень простая внутри страны – мы перекроем кислород всем людям, которые рушат независимость нашей страны. Не словами, а действиями … Сегодняшние действия вы видите против людей, у которых кроме паспорта Украины больше ничего украинского нет. Это моя стратегия и я ее доведу до конца", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Блокировка "каналов Медведчука" в Украине
- Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака – соратника политика Виктора Медведчука. Срок действия ограничений составит 5 лет. В связи с этим под санкции попали также принадлежащие ему телеканалы 112, Zik и NewsOne, вещание которых было запрещено на территории Украины.
- В Офисе президента заявляли, что решение запретить "каналы Медведчука" было принято после того, как у правоохранителей появились доказательства о финансировании медиаресурсов с территории России.
- СБУ изучает версию о том, что Тарас Козак может быть причастен к компании Донские угли, которая ведет бизнес в "ЛНР". Прибыль от коммерческой деятельности компании могла быть направлена на финансирование телеканалов.
- 24 февраля сообщалось, что журналисты "каналов Медведчука" планировали в апреле запустить новый канал на базе телеканала Перший незалежний. Однако в обновленном формате канал заработал уже 26 февраля. Впрочем, через час телеканал был отключен кабельными операторами по требованию Служьбы безопасности Украины.