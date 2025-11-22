Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Что можно делать 23 ноября. Приметы и запреты, которые уберегут от негатива и проблем.

23 ноября церковь почитает память святителя Амфилохия. Как сообщает Главред, он был родом из Кесарии и был братом Григория Богослова. Также он был другом святителя Василия Великого.

У него была набожная семья, а сам он с молодого возраста хотел стать адвокатом. Вскоре он решил посвятить свою жизнь служению Богу. Он поселился в пустыне, вел затворнический образ жизни, выращивал там себе овощи.

Когда в соседней Иконии умер епископ, к мужчине трижды явились ангелы и попросили его принять соответствующий сан. Так он и стал епископом Иконийским.

Он обладал даром исцеления, прославился также как писатель. Амфилохий мог исцелять душевные и телесные недуги прихожан. Также известно, что он созывал Иконийский Синод, во время которого осудил еретиков-макидонян, которые не верили в божественность Христа.

Что можно делать 23 ноября

В этот день нужно помолиться. У святых просили исцеления от болезней.

В этот день нужно испечь постные пироги с капустой, картошкой, грибами или вареньем. Считается, что это принесет в дом достаток и благополучие.

В этот день можно устраивать гуляния и собрать за столом всех родных. Это укрепит родственные связи.

В этот день нужно освятить хлеб и накормить им домашний скот. Считается, что тогда животные не будут болеть всю зиму.

Что нельзя делать 23 ноября

1. Нельзя 23 ноября переезжать и рассказывать о своих планах на будущее. Это не увенчается успехом.

2. Нельзя 23 ноября скандалить. Это может спугнуть удачу.

3. Нельзя 23 ноября выбрасывать остатки пищи. Их следует отдать нуждающимся или животным.

4. Нельзя 23 ноября разговаривать с незнакомцами и пускать их в дом. Предки верили, что под их ликом может скрываться нечистая сила.

5. Нельзя 23 ноября носить изношенную и грязную одежду. Это отпугнет благополучие.

Приметы 23 ноября

Если в этот день выпало много снега, то зима будет теплой и мягкой.

Если в этот день будет ясная луна, то скоро будут морозы.

Если в этот день утром иней, то будет мороз и снег.

Если в этот день низко плывут облака, то будет резкое похолодание.

