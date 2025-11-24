Ни в коем случае нельзя делать это дома: строгие приметы в праздник 24 ноября

Что можно делать 24 ноября. Приметы и запреты, которые уберегут вас от потери удачи и счастья.

24 ноября церковь почитает память святой великомученицы Екатерины Александрийской. Как сообщает Главред, она родилась в знатной и богатой семье. Девушка была красивой и умной. Она получила хорошее образование и даже согласилась выйти замуж, но поставила одно условие. Её мужем мог стать лишь самый богатый, мудрый человек и выше по роду.

Однажды Екатерина встретила старца, который сказал, что встретить будущего мужа она сможет лишь через икону Богоматери. После этого она крестилась. Однажды во сне Екатерине явился образ Богоматери с Иисусом, который протягивал ей перстень. Когда девушка проснулась, она была очень удивлена - на руке оказалось то же кольцо, что и во сне.

Тогда в Александрию прибыл император Максимиан и устроил языческое торжество с жертвоприношением. Девушка попросила его не делать этого, а император увидел её красоту и влюбился. Он попытался обернуть девушку в язычество, но она отказалась и стала проповедовать христианство, обратив в него 50 самых ученых мужей империи.

Екатерину арестовали, а затем казнили. Однако ангел спас девушку и тогда даже императрица Августа уверовала в Христа, а вместе с ней царедворец Порфирий и 200 воином. Император приказал казнить их всех и тогда Екатерина приняла мученическую смерть.

Что можно делать 24 ноября

В этот день нужно помолиться. У святых просили подсказки в сложном выборе.

В этот день девушкам и женщинам нужно поставить свечу у иконы святой Екатерины. У нее стоит попросить доброй судьбы.

В этот день нужно поставить в воду вишневую веточку. Считается, что если она расцветет до Меланки, то скоро девушка выйдет замуж.

Что нельзя делать 24 ноября

1. Нельзя 24 ноября подметать пол. Иначе с мусором вы выбросите счастье и успех.

2. Нельзя 24 ноября ссориться. Считается, что скандалы затянутся на год.

3. Нельзя 24 ноября заниматься тяжелым трудом. Предки верили, что вы рискуете потерять здоровье.

Приметы 24 ноября

Если в этот день идет снег, то декабрь будет теплым.

Если в этот день видно белок, то погода будет теплой.

Если в этот день тепло, то зима будет мягкой.

Если в этот день много звезд, то в следующем году будет много грибов.

