Что нельзя делать 21 ноября: приметы и запреты в Михайлов день

Михайлов день 21 ноября / pixabay

21 ноября православная церковь отмечает большой праздник - Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе этот праздник называют - Михайлов день.

День Михаила считался веселым и сытным праздником, но 21 ноября существует несколько важных запретов. Во многих традициях день связывался с началом зимы.

21 ноября - что нельзя делать в Михайлов день

По народным поверьям в этот день нельзя ссориться и повышать голос, а наоборот нужно прощать и извиняться. Также запрещено тяжело работать, особенно ради выгоды. Но если дело благое, то запрет снимается. Еще в этот день снятся вещие сны. Но, чтобы они сбылись, нельзя их никому рассказывать.

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21 ноября - запреты в Михайлов день

Мыть голову – по поверью, можно весь ум вымыть.

Резать, рубить, шить, ткать – лучше совсем не брать в руки колюще-режущие предметы. Считается, что так можно навлечь гнев архангела Михаила.

Работать ради корысти – говорили, что Михаил может наказать за неуважение к себе.

Отказывать в ответ на просьбы о помощи.

21 ноября - народные приметы

С Михайлова дня зима стоит, земля мерзнет.

Если утром появился иней, то зима будет снежной.

Если утром стелется туман – будет оттепель.

Если в Михайлов день идет мокрый снег, то весна будет дождливой.

Если услышать колокола в этот день, то в дом придет беда.

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Родившиеся 21 ноября обычно доживают до глубокой старости. Они наделены крепким здоровьем и всегда готовы защищать слабых. Эти люди знают толк в травах.

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