Что нужно положить в карман от порчи: приметы в праздник 4 января

Что нельзя делать 4 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

https://glavred.info/primety/chto-nuzhno-polozhit-v-karman-ot-porchi-primety-v-prazdnik-4-yanvarya-10729199.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 4 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день сильный снегопад

Почему нельзя ссориться в этот день

Что нужно носить в кармане 4 января

4 января церковь отмечает праздник Собора 70-ти апостолов, учеников Иисуса Христа. Как сообщает Главред, Иисус Христос имел не только двенадцать апостолов, но и других учеников. В Евангелии от Луки говорится о том, как после Преображения Господня Он призвал еще семьдесят учеников. Имена большинства из них нам неизвестны, однако о некоторых повествует Священное Предание — среди них евангелисты Марк и Лука.

После сошествия Святого Духа эти семьдесят учеников отправились с проповедью Евангелия по всему миру. Многие из них приняли мученическую смерть, были изгнаны или подверглись жестоким испытаниям. В течение церковного года апостолов вспоминают по отдельности, а в этот день совершается общее поминовение, напоминающее о том, что служение каждого из них имеет огромное значение для Церкви.

видео дня

Что можно делать 4 декабря

В этот день нужно помолиться. У святых просят подсказки в сложных ситуациях.

В этот день нужно обойти вокруг дома с иконой. Предки верили, что это очистит жилье от нечистой силы.

В этот день нужно зашить ладанку или носить в одежде чертополох. Считается, что это защита от порчи.

В этот день нужно покормить или приютить бездомное животное. Тогда добро вернется в течение года.

Что нельзя делать 4 декабря

1. Нельзя 4 декабря ссориться и ругаться. Иначе скандалы затянутся надолго.

2. Нельзя 4 декабря обижать животных. Считается, что это притянет беды.

3. Нельзя 4 декабря вспоминать нечистую силу. Иначе она напакостит.

4. Нельзя 4 декабря хвастаться. Предки верили, что тогда планы не сбудутся.

Приметы 4 января

Если в этот день на закате чистое небо, то будет тепло.

Если в этот день поют снегири, то будет холодно.

Если в этот день мороз, то будет холодно.

Если в этот день на деревьях снег, то будет богатый медовый урожай.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред