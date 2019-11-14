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Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит - как красиво проводить

14 ноября 2019, 13:55

Салаты на Новый год 2019 остаются актуальными - их можно снова приготовить для наполнения новогоднего стола 2020.

Классический салат мимоза может украсить новогодний стол 2020 - Новогодние рецепты салатов 2019
Салат мимоза классический может украсить новогодний стол 2020 / Скриншот

Украинцев потихоньку готовят к празднованию Нового года 2020 - в маркетах появились новогодние подарки и елки, а совсем скоро ожидается первый снег, и новогоднее настроение основательно закрепится в душах и тогда будут очень кстати новогодние рецепты салатов - 2019-й захочется красиво проводить.

На столах наших соотечественников в Новый год 2020, как и в предыдущие годы, не лишними окажутся традиционные салаты - салат с крабовыми палочками, оливье, шуба и мимоза. 

Единственный нюанс - на этапе презентации в салаты можно внести коррективы, чтобы задобрить символ 2020 года - Белую Металлическую Крысу, например, украсить блюда сыром или яйцом. 

Главред нашел лучшие мамины рецепты на Новый год 2019 и решил поделиться секретами их приготовления.

Салаты на Новый год 2019, рецепты мамины

Салат с крабовыми палочками, рецепт классический

Ингредиенты:

  • 250 г крабовых палочек;
  • 200 г консервированной кукурузы;
  • 4 яйца, сваренных вкрутую;
  • 1 свежий огурец;
  • 100 г отваренного риса;
  • 4 столовые ложки майонеза;
  • Соль - по вкусу.

Как сделать салат с крабовыми палочками, рецепт мамин

С этим салатом все предельно ясно и просто - крабовые палочки, яйца и огурец порежьте кубиком. Обратите внимание, что крабовые палочки должны быть размороженными. Все порезанные продукты смешайте, потом добавьте рис, майонез и все тщательно перемешайте. После этого попробуйте салат и добавьте соль. 

Классический салат с крабовыми палочками может украсить новогодний стол 2020 - Новогодние рецепты салатов 2019
Салат с крабовыми палочками классический может украсить новогодний стол 2020 / Скриншот

На Новый год 2020 салат можно украсить потертым сверху яичным белком и, например, выложить сыром цифру - 2020 - и добавить зелень.

Оливье - рецепт классический

Ингредиенты:

  • 300 г вареной колбасы;
  • 3 вареных картофелины;
  • 6 яиц, сваренных вкрутую;
  • 2 вареных моркови;
  • 3 соленых огурца;
  • 200 г консервированного горошка;
  • 1 луковица;
  • Зеленый лук - 3 штуки;
  • 300 г майонеза;
  • Соль - по вкусу.

Как воплотить в жизнь рецепт оливье классический

Оливье готовить ненамного сложнее, чем салат с крабовыми палочками, просто в этом блюде немного больше ингредиентов. Колбасу, картофель, яйца, морковь, огурцы и лук порежьте кубиком и положите в большую емкость. 

Всыпьте к измельченным продуктам консервированный горошек и порезанный зеленый лук и добавьте майонез. Ингредиенты перемешайте, попробуйте салат и потом добавьте соль.

Классический салат оливье может украсить новогодний стол 2020 - Новогодние рецепты салатов 2019
Салат оливье классический может украсить новогодний стол 2020 / Скриншот

Чтобы задобрить символ 2020 года на салате зеленым луком можно выложить цифру 2020.

Шуба, рецепт классический

Ингредиенты: 

  • 1 крупная селедка;
  • Свекла вареная - приблизительно 300 г;
  • 2 вареных моркови - около 200 г;
  • 3 вареных картофелины - приблизительно 300 г;
  • 2 маленькие луковицы;
  • 190 г майонеза;
  • Соль - по вкусу.

Шуба, рецепт классический: как приготовить

Порежьте сельдь мелким кубиком, во время нарезки убирайте оставшиеся косточки. Отваренные овощи должны хорошенько остыть, потом их нужно очистить и натереть на крупной терке. Лук порежьте мелким кубиком. Если лук очень "агрессивный" - его можно замариновать.

Салат шуба, слои по порядку:

  • Картофель - смешайте с майонезом и разровняйте;
  • Селедка;
  • Лук - смажьте майонезом и разровняйте;
  • Морковь - посолите, смажьте майонезом и разровняйте;
  • Свекла - разровняйте и смажьте майонезом.

Приготовленную шубу можно украсить зеленью и необходимо поставить в прохладное место минимум на 2 часа, чтобы она пропиталась.

Классический салат шуба может украсить новогодний стол 2020 - Новогодние рецепты салатов 2019
Салат шуба классический может украсить новогодний стол 2020 / Скриншот

Мимоза - классический рецепт

Салат мимоза состав:

  • Консервированная рыба в масле - 200 г (например, сардины);
  • 2 вареные картофелины;
  • 2 средние вареные морковки;
  • 4 яйца, сваренных вкрутую;
  • 2 луковицы;
  • Майонез, соль - по вкусу.

Как сделать салат мимоза

Нарежьте лук мелкими кубиками и замаринуйте - влейте 1 столовую ложку уксуса и залейте лук водой (жидкость должна полностью покрыть нарезанный овощ). Лук должен мариноваться 20 минут.

Вытащите консервированную рыбу из масла и сделайте из нее кашицу. Подготовьте яйца - отделите белки от желтков. Отваренные овощи очистите, дайте им "задубеть" и натрите на мелкой терке.

Салат мимоза - приготовление

Половину картофеля уложите на тарелку, разровняйте, посолите, положите столько майонеза, сколько захотите, и покройте им овощ. Второй слой - размятая консервированная рыба, смазанная майонезом. Третий слой - маринованный лук, смазанный небольшим количеством майонеза.

Четвертый слой - уложите оставшуюся часть картофеля, посолите и смажьте майонезом. Пятый слой - положите морковь и смажьте майонезом. Шестой слой – натрите белки и смажьте майонезом. Последний слой - натертые желтки.

Классический салат мимоза может украсить новогодний стол 2020 - Новогодние рецепты салатов 2019
Салат мимоза классический может украсить новогодний стол 2020 / Скриншот

Готовый салат мимоза поставьте в теплое место на 1 час, чтобы он пропитался. Блюдо можно украсить зеленью или сделать на его верхушке циферблат из кусочков помидоров или кураги и любого соуса.

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