Быстро, вкусно, бюджетно: рецепт домашнего сыра из трех ингредиентов

Если сыр из магазина не по карману, или уже просто надоел своим вкусом, можно приготовить его альтернативу в домашних условиях за считанные минуты и всего из трех доступных ингредиентов.

Главред узнал, как приготовить вкуснейший сыр всего за 5 минут. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер под ником viktoriia_chui.

Домашний сыр - рецепт

Ингредиенты:

Молоко 3 л

Уксус 5 ст.л.

Соль

Чтобы приготовить домашний сыр, который по вкусу напоминает моцареллу, нужно сначала довести молоко до легкого кипения (температуры около 80 градусов) и постепенно добавлять к нему по ложке уксуса.

Для более яркого вкуса к массе можно добавить соль. Количество специи надо регулировать по собственным предпочтениям.

При этом, как отметила блогер, важно постоянно перемешивать ингредиенты, пока сыр не начнет отделяться от сыворотки. Тогда его надо выложить на марлю, или сито, и прижать тарелкой. Так сыр должен постоять 4 часа.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить очень вкусный домашний сыр:

@viktoriia_chui Домашний сыр из двух ингредиентов Очень вкусный и нежный, он мне похож вкусом на моцареллу Ингредиенты: 3 литра домашнего молока 5ст.л уксуса Соль по вкусу Молоко доводим до легкого кипения (кипеть не должно), и частями добавляем уксус, хорошо все перемешивая. Ждем пока сыр начнет отделяться от сыворотки Переливаем на марлю, или сито, ставим сверху какой-то груз и отставляем на 4 часа ♬ оригинальный звук - Viktoriia_Chui

