Быстро, вкусно, бюджетно: рецепт домашнего сыра из трех ингредиентов

Анна Косик
26 августа 2025, 11:14
Рецепт невероятно нежного и вкусного сыра.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 1 минут
Порции Порции 3-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
сыр
Как приготовить вкусный домашний сыр / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Если сыр из магазина не по карману, или уже просто надоел своим вкусом, можно приготовить его альтернативу в домашних условиях за считанные минуты и всего из трех доступных ингредиентов.

Главред узнал, как приготовить вкуснейший сыр всего за 5 минут. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер под ником viktoriia_chui.

Домашний сыр - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Молоко 3 л
  • Уксус 5 ст.л.
  • Соль

Чтобы приготовить домашний сыр, который по вкусу напоминает моцареллу, нужно сначала довести молоко до легкого кипения (температуры около 80 градусов) и постепенно добавлять к нему по ложке уксуса.

Для более яркого вкуса к массе можно добавить соль. Количество специи надо регулировать по собственным предпочтениям.

При этом, как отметила блогер, важно постоянно перемешивать ингредиенты, пока сыр не начнет отделяться от сыворотки. Тогда его надо выложить на марлю, или сито, и прижать тарелкой. Так сыр должен постоять 4 часа.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить очень вкусный домашний сыр:

@viktoriia_chui

Домашний сыр из двух ингредиентов Очень вкусный и нежный, он мне похож вкусом на моцареллу Ингредиенты: 3 литра домашнего молока 5ст.л уксуса Соль по вкусу Молоко доводим до легкого кипения (кипеть не должно), и частями добавляем уксус, хорошо все перемешивая. Ждем пока сыр начнет отделяться от сыворотки Переливаем на марлю, или сито, ставим сверху какой-то груз и отставляем на 4 часа

♬ оригинальный звук - Viktoriia_Chui

О персоне: viktoriia_chui

viktoriia_chui - украинский блогер, которая делится быстрыми и простыми рецептами, а также кулинарными лайфхаками в TikTok, YouTube, Telegram и Instagram. Более 28 тысяч пользователей следят за страницами блогера.

