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Родные будут просить еще: рецепт очень вкусных пирожков с необычной начинкой

Мария Николишин
12 февраля 2025, 20:38
40
Такие пирожки точно понравятся всем вашим родным.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Родные будут просить еще: рецепт очень вкусных пирожков с необычной начинкой
Рецепт пирожков / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Наверное, многие в детстве любили есть бабушкины пирожки. Они бывают с разными начинками, но вкус всегда невероятный.

Если вы хотите вспомнить детство или просто порадовать своих близких, Главред предлагает вам рецепт невероятных пирожков с сыром и ветчиной, которым поделилась nisenitnitsia.

Пирожки с сыром и ветчиной - рецепт

Вам потребуется:

видео дня

Для теста:

  • мука - 250 г;
  • теплая вода - 100 мл;
  • кипяток - 100 мл;
  • сухие дрожжи - 5 г;
  • соль - 0,5 ч.л;
  • сахар - 1 ст.л;
  • масло - 2 ст.л.

Начинка:

  • ветчина - 250 г;
  • сыр - 200 г.

Всыпаем в глубокую емкость соль, сахар, сухие дрожжи, вливаем теплую воду, добавляем 3 ст.л. муки и добавляем 2 ст.л. растительного масла. Хорошо перемешиваем.

После этого добавляем остальную часть муки и вливаем кипяток. Количество муки нужно регулировать, тесто не должно быть жидкое, чтобы можно было лепить из него пирожки.

Для начинки нужно натереть сыр и ветчину на крупной терке.

Руки и поверхность смазываем маслом. И можно сразу лепить пирожки.

Жарим в большом количестве масла со всех сторон. Приятного аппетита!

Рецепт пирожков - видео:

@nisenitnitsia Пирожки на дрожжевом тесте за 30 минут ? Тесто: ▪️борошно 250 г +/- ▪️тепла вода 100 мл ▪️окріп 100 мл ▪️сухі дрожжи 5 г ▪️сіль 0,5 ч.л. ▪️цукор 1 ст.л. ▪️олія 2 ст.л. Начинка: ▪️шинка 250 г ▪️сир 200 г Всыпаем в миску соль, сахар, сухие дрожжи, вливаем теплую воду, добавляем 3 ст.л. муки и добавляем 2 ст.л. масла. Хорошо перемешиваем. Добавляем остальную часть муки и вливаем кипяток. Количество муки регулируйте, тесто не должно быть жидкое, чтобы можно было лепить из него пирожки. Замешиваем тесто. Руки и поверхность смазываем маслом, чтобы не приставало. И можно сразу лепить пирожки. Начинка любая. Я делала с ветчиной и сыром ? Жарим в большом количестве масла со всех сторон. Приятного аппетита #пирожки#пирожки с ветчиной#фудблог#кулинарныйблог#рецептпирожков#пирожки с сыром#дрожжевые пирожки♬ оригинальный звук - nisenitnitsia

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Что известно о nisenitnitsia?

nisenitnitsia - украинский фудблог, который ведет Настя родом из Одессы. Она делится интересными рецептами разнообразных блюд. На данный блог подписались уже более 156 тысяч пользователей.

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