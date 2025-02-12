Родные будут просить еще: рецепт очень вкусных пирожков с необычной начинкой

Наверное, многие в детстве любили есть бабушкины пирожки. Они бывают с разными начинками, но вкус всегда невероятный.
Если вы хотите вспомнить детство или просто порадовать своих близких, Главред предлагает вам рецепт невероятных пирожков с сыром и ветчиной, которым поделилась nisenitnitsia.
Пирожки с сыром и ветчиной - рецепт
Вам потребуется:
Для теста:
- мука - 250 г;
- теплая вода - 100 мл;
- кипяток - 100 мл;
- сухие дрожжи - 5 г;
- соль - 0,5 ч.л;
- сахар - 1 ст.л;
- масло - 2 ст.л.
Начинка:
- ветчина - 250 г;
- сыр - 200 г.
Всыпаем в глубокую емкость соль, сахар, сухие дрожжи, вливаем теплую воду, добавляем 3 ст.л. муки и добавляем 2 ст.л. растительного масла. Хорошо перемешиваем.
После этого добавляем остальную часть муки и вливаем кипяток. Количество муки нужно регулировать, тесто не должно быть жидкое, чтобы можно было лепить из него пирожки.
Для начинки нужно натереть сыр и ветчину на крупной терке.
Руки и поверхность смазываем маслом. И можно сразу лепить пирожки.
Жарим в большом количестве масла со всех сторон. Приятного аппетита!
Рецепт пирожков - видео:
@nisenitnitsia Пирожки на дрожжевом тесте за 30 минут ? Тесто: ▪️борошно 250 г +/- ▪️тепла вода 100 мл ▪️окріп 100 мл ▪️сухі дрожжи 5 г ▪️сіль 0,5 ч.л. ▪️цукор 1 ст.л. ▪️олія 2 ст.л. Начинка: ▪️шинка 250 г ▪️сир 200 г Всыпаем в миску соль, сахар, сухие дрожжи, вливаем теплую воду, добавляем 3 ст.л. муки и добавляем 2 ст.л. масла. Хорошо перемешиваем. Добавляем остальную часть муки и вливаем кипяток. Количество муки регулируйте, тесто не должно быть жидкое, чтобы можно было лепить из него пирожки. Замешиваем тесто. Руки и поверхность смазываем маслом, чтобы не приставало. И можно сразу лепить пирожки. Начинка любая. Я делала с ветчиной и сыром ? Жарим в большом количестве масла со всех сторон. Приятного аппетита #пирожки#пирожки с ветчиной#фудблог#кулинарныйблог#рецептпирожков#пирожки с сыром#дрожжевые пирожки♬ оригинальный звук - nisenitnitsia
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Что известно о nisenitnitsia?
nisenitnitsia - украинский фудблог, который ведет Настя родом из Одессы. Она делится интересными рецептами разнообразных блюд. На данный блог подписались уже более 156 тысяч пользователей.
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