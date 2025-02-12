Родные будут просить еще: рецепт очень вкусных пирожков с необычной начинкой

Такие пирожки точно понравятся всем вашим родным.

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Рецепт пирожков / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Наверное, многие в детстве любили есть бабушкины пирожки. Они бывают с разными начинками, но вкус всегда невероятный.

Если вы хотите вспомнить детство или просто порадовать своих близких, Главред предлагает вам рецепт невероятных пирожков с сыром и ветчиной, которым поделилась nisenitnitsia.

Пирожки с сыром и ветчиной - рецепт

Вам потребуется:

видео дня

Для теста:

мука - 250 г;

теплая вода - 100 мл;

кипяток - 100 мл;

сухие дрожжи - 5 г;

соль - 0,5 ч.л;

сахар - 1 ст.л;

масло - 2 ст.л.

Начинка:

ветчина - 250 г;

сыр - 200 г.

Всыпаем в глубокую емкость соль, сахар, сухие дрожжи, вливаем теплую воду, добавляем 3 ст.л. муки и добавляем 2 ст.л. растительного масла. Хорошо перемешиваем.

После этого добавляем остальную часть муки и вливаем кипяток. Количество муки нужно регулировать, тесто не должно быть жидкое, чтобы можно было лепить из него пирожки.

Для начинки нужно натереть сыр и ветчину на крупной терке.

Руки и поверхность смазываем маслом. И можно сразу лепить пирожки.

Жарим в большом количестве масла со всех сторон. Приятного аппетита!

Рецепт пирожков - видео:

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