"Это просто восторг": как превратить мясные кости в мощнейшую подкормку для цветов

Анна Ярославская
15 ноября 2025, 11:42
11
Залог шикарного цветения всех растений есть у каждого на кухне. Цветовод раскрыл свой секрет.
Цветы
Чем подкармливать цветы дома - универсальное удобрение для комнатных цветов / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как приготовить подкормку из костной муки для цветов своими руками
  • Какие цветы можно подкормить этим средством для пышного цветения
  • Сколько костной муки нужно растворить в литре воды для подкормки

Многие цветоводы сталкиваются с проблемой - любимое комнатное растение, несмотря на тщательный уход и заботу, упорно не цветет. Изменить ситуацию можно легко и просто. На помощь придет народное средство - костная мука. Как использовать костную муку для комнатных растений, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

К слову, если у вас дома растет декабрист и он до сих пор не выкинул бутоны, читайте материал: Одна ампула - и растение в цвету: названо копеечное аптечное средство для декабриста.

видео дня

Какие цветы любят костную муку

Автор канала утверждает, что костная мука решила его многолетнюю проблему.

"Раньше мои цветы не цвели, а сейчас просто усыпаны бутонами. Помогло мне одно простое средство. Сегодня расскажу, как его сделать. От него зацветут абсолютно все цветы без исключения: фиалки, герань, декабрист и даже денежное дерево", - говорит цветовод.

По его словам, чтобы подкормка подействовала, нужна всего одна неделя.

"Заставить любой цветок пышно цвести — очень легко. Причем, не потратив ни копейки, а сделав простое средство дома своими руками", - отметил мужчина.

Как приготовить удобрение дома

На литр воды понадобится чайная ложка обычной костной муки.

"Я её готовлю сам: после варки мяса остаются кости, я пропускаю их через мясорубку — они измельчаются очень легко. Получается простой и ценный порошок для цветов. Если вам лень это делать, готовую костную муку можно купить в любом цветочном магазине", - поделился рецептом цветовод.

Этот порошок нужно растворить в литре воды, дать настояться в течение десяти минут и внести под каждый цветок примерно по 100 мл.

"Вот такое вот эффективное средство для всех цветов! Это просто восторг", - добавил он.

Смотрите видео - Как использовать костную муку для комнатных растений:

Как писал Главред, домашнюю подкормку для цветов можно приготовить из картофеля. Это универсальное удобрение может сделать листья герани, фиалки, замиокулькаса и всех других ваших растений яркими и изумрудно-зелёными. Детальнее читайте в материале: Цветущий подоконник даже в декабре: как приготовить супер-удобрение за 5 минут.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

удобрения комнатные растения
