"Это просто восторг": как превратить мясные кости в мощнейшую подкормку для цветов

Залог шикарного цветения всех растений есть у каждого на кухне. Цветовод раскрыл свой секрет.

Чем подкармливать цветы дома - универсальное удобрение для комнатных цветов

Многие цветоводы сталкиваются с проблемой - любимое комнатное растение, несмотря на тщательный уход и заботу, упорно не цветет. Изменить ситуацию можно легко и просто. На помощь придет народное средство - костная мука. Как использовать костную муку для комнатных растений, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

Какие цветы любят костную муку

Автор канала утверждает, что костная мука решила его многолетнюю проблему.

"Раньше мои цветы не цвели, а сейчас просто усыпаны бутонами. Помогло мне одно простое средство. Сегодня расскажу, как его сделать. От него зацветут абсолютно все цветы без исключения: фиалки, герань, декабрист и даже денежное дерево", - говорит цветовод.

По его словам, чтобы подкормка подействовала, нужна всего одна неделя.

"Заставить любой цветок пышно цвести — очень легко. Причем, не потратив ни копейки, а сделав простое средство дома своими руками", - отметил мужчина.

Как приготовить удобрение дома

На литр воды понадобится чайная ложка обычной костной муки.

"Я её готовлю сам: после варки мяса остаются кости, я пропускаю их через мясорубку — они измельчаются очень легко. Получается простой и ценный порошок для цветов. Если вам лень это делать, готовую костную муку можно купить в любом цветочном магазине", - поделился рецептом цветовод.

Этот порошок нужно растворить в литре воды, дать настояться в течение десяти минут и внести под каждый цветок примерно по 100 мл.

"Вот такое вот эффективное средство для всех цветов! Это просто восторг", - добавил он.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

