Гнить не будет: чем обработать картофель для хранения

Чем обработать картофель перед хранением

В каких условиях содержать овощ

Сохранить урожай картофеля до весны — задача, с которой сталкиваются почти все садоводы. Чтобы клубни не гнили и не теряли вкусовые качества, важно правильно подготовить их к закладке на хранение.

Правильная уборка и подготовка картофеля

Первый шаг к долгому хранению — сбор урожая. Картофель нужно выкапывать только в сухую погоду. После уборки клубни перебирают, отделяя повреждённые и больные экземпляры, пишет gazeta.ua. Далее картофель необходимо просушить несколько часов в затенённом и хорошо проветриваемом месте. Это помогает убрать лишнюю влагу и укрепить кожуру.

Чем обработать картофель перед хранением

Чтобы снизить риск гнили и сохранить урожай до весны, рекомендуется использовать биопрепараты на основе полезных микроорганизмов:

Триходерма — грибок-антагонист, подавляющий возбудителей болезней, которые вызывают гниение клубней.

Сенная палочка — бактерия, образующая защитную плёнку на поверхности картофеля.

Фитоспорин — биофунгицид, препятствующий развитию грибковых заболеваний.

Клубни раскладывают в один слой и обрабатывают раствором выбранного препарата, стараясь равномерно покрыть поверхность. После обработки картофель снова подсушивают.

Условия хранения картофеля зимой

Даже обработанные клубни важно хранить правильно:

температура — от +2 до +4 °C,

влажность — 85–90%,

хранилище должно быть сухим и хорошо проветриваемым,

картофель складывают в ящики или сетки, чтобы был доступ воздуха.

