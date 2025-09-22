Гнить не будет: чем обработать картофель для хранения

Вы узнаете:
- Чем обработать картофель перед хранением
- В каких условиях содержать овощ
Сохранить урожай картофеля до весны — задача, с которой сталкиваются почти все садоводы. Чтобы клубни не гнили и не теряли вкусовые качества, важно правильно подготовить их к закладке на хранение.
Правильная уборка и подготовка картофеля
Первый шаг к долгому хранению — сбор урожая. Картофель нужно выкапывать только в сухую погоду. После уборки клубни перебирают, отделяя повреждённые и больные экземпляры, пишет gazeta.ua. Далее картофель необходимо просушить несколько часов в затенённом и хорошо проветриваемом месте. Это помогает убрать лишнюю влагу и укрепить кожуру.
Чем обработать картофель перед хранением
Чтобы снизить риск гнили и сохранить урожай до весны, рекомендуется использовать биопрепараты на основе полезных микроорганизмов:
- Триходерма — грибок-антагонист, подавляющий возбудителей болезней, которые вызывают гниение клубней.
- Сенная палочка — бактерия, образующая защитную плёнку на поверхности картофеля.
- Фитоспорин — биофунгицид, препятствующий развитию грибковых заболеваний.
Клубни раскладывают в один слой и обрабатывают раствором выбранного препарата, стараясь равномерно покрыть поверхность. После обработки картофель снова подсушивают.
Условия хранения картофеля зимой
Даже обработанные клубни важно хранить правильно:
- температура — от +2 до +4 °C,
- влажность — 85–90%,
- хранилище должно быть сухим и хорошо проветриваемым,
- картофель складывают в ящики или сетки, чтобы был доступ воздуха.
Смотрите видео о том, как сохранить картофель до следущего урожая:
