Собачья моча лечит от депрессии: в Сети стебутся над "прорывом" медицины в России

Собачья моча якобы вылечила жительницу Брянска от депрессии / 1zoom.ru

Пользователи соцсети активно обсуждают новость российских СМИ о том, что домохозяйка из Брянска, которая использовала в качестве лекарства собачью мочу, вылечилась от депрессии.

Псевдонаучное открытие очень повеселило украинцев.

"Вот это антидепрессанты лаптеногие открыли. Сейчас с девизом по Роисси: "В каждый дом – по стакану мочи!". Вот так прорыв в медицине", – написал в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Пусть еще бутер сделает из собачьего д*рьма для полноценного завтрака", - прокомментировал Сергей Бандера.

"Дикие мокши", - уверен Андрей Герман.

"Как она ее добыла? Стакан!!!", - написал Игорь Мойкан.

"Бояра уже не вставляет", - отметил Валерий Метелкин.

Напомним, ранее в горрайонном суде Хмельницкого блогера Артура Сороченко, напавшего на участника АТО, активисты облили мочой.