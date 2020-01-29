Ученые перечислили полезные свойства какао

Какао защитит от всех болезней / Фото: 062.ua

Ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что какао является лидером по содержанию антиоксидантов, противодействующим негативным воздействиям окружающей среды.

Как отмечают исследователи из Индии, какао-бобы уменьшают развитие воспалительных процессов в организме и защищает клетки от старения.

Плоды дерева какое также называют лучшим натуральным средством для борьбы с развитием раковых опухолей. Их регулярное употребление снижает риск развития болезни Альцгеймера и улучшает работу мозга.

Читайте такжеУченые рассказали, как легко и просто улучшить сон и сексМедики рекомендуют пить какао при простудных заболеваниях для лечения кашля. Этот напиток обладает антибактериальными и иммуностимулирующими свойствами, а также борется с бактериями полости рта, улучшая состояние зубов и десен.

Также какао-бобы улучшают состояние кожи и положительно влияют на кровообращение. Особенно их рекомендуют употреблять женщинам в возрасте, поскольку они замедляют процессы старения в организме.

Напомним, ученые в результате 32-летних исследований пришли к выводу, что плавание является самым полезным для здоровья аэробным видом спорта, поэтому способствуют увеличению продолжительности жизни.

Как ранее сообщалось, в США ученые в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что лекарства на основе куркумина, основного ингредиента куркумы, успешно подавляют раковые клетки и способствуют развитию здоровых.