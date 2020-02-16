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Как выжить в авиакатастрофе: пострадавшие поделились опытом

16 февраля 2020, 20:15

Кто-то из выживших принял позу эмбриона, кто-то - внимательно читал правила эвакуации из самолета.

авиакатастрофа
В авиакатастрофе можно спастись/ Фото pixabay.com

В последние годы мир всколыхнули несколько ужасных авиакатастроф с огромным количеством жертв. В частности, 8 января потерпел крушение Боинг 737 МАУ, который летел из Тегерана в Киев. Тогда не выжил никто – погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Люди, которым удалось пережить другие крушения лайнеров, поделились своим личным опытом на тему, можно ли выжить в падающем самолете и что для этого нужно сделать.

Выжившие в авиакатастрофе рассказали, как спастись

В частности, выживший в авиакатастрофе в горах Колумбии в 2016 году Эрвин Тумири поделился, как ему удалось остаться на этом свете, передает The Sun. По словам мужчины, он вел себя спокойно - принял позу эмбриона и поставил между ног сумку. В то же время остальные пассажиры встали со своих мест и начали кричать.

Джоани Фетерс осталась в живых при столкновении двух самолетов в Испании в 1977 году. В той трагедии погибли 583 человека. По словам женщины, она, наоборот, проявила активность. Фетерс не стала дожидаться помощи и выбежала из самолета до прибытия экстренных служб.

"Я просто не хотела сгореть, как все погибшие пассажиры. Они не дождались помощи - сдетонировало топливо", - рассказала она.

Пристегнутый ремень безопасности спас Джулиану Кепке при крушении самолета в джунглях Амазонки в 1971-м. А Аптон Ренберг стал одним из 184 выживших при крушении самолета в Айове (США) в 1989 году. По его словам, когда все вокруг начало гореть, он накинул на голову одеяло. Таким образом, он смог уберечь себя от ожогов топливом или горящим маслом.

Так называемое чудо на Гудзоне – еще один удивительный случай спасения всех 155 человек, которые были на борту Airbus A320 (150 пассажиров и 5 членов экипажа).   Один из пассажиров лайнера поделился, что трижды прокручивал у себя в голове инструкцию безопасности. Он посоветовал всем и всегда читать правила эвакуации из самолета.

Статистика выживания в авиакатастрофах

Согласно исследованиям, вероятность смертельного исхода для пассажиров, находящихся в передней части воздушного судна, составляет 32%; для пассажиров находящихся в средней части самолёта – 40%; а для людей, располагающихся в задней части воздушного судна - всего лишь 28%.

К слову, в Книгу рекордов Гиннесса попали две женщины, которым удалось выжить во время чудовищных авиакатастроф. В частности, стюардесса Весна Вулович выжила после того, как в 1972 году в небе над Чехословакией взорвался самолет рейса JAT 367. Она осталась жива после свободного падения без парашюта с рекордной высоты в  10 тыс. 160 метров.

А россиянка Лариса Савицкая пережила падение с высоты в 5 тыс. 100 метров. Женщине удалось выжить после столкновения самолётов в воздухе над тайгой в районе Амурской области. Савицкая попала в российское издание Книги рекордов Гиннесса.

Напомним, ранее эксперты собрали список полезных советов, что не стоит делать в самолете, чтобы не навлечь на себя неприятности.

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