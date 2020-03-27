Как COVID-19 поражает легкие человека: опубликованы жуткие кадры

Повреждения в легких выделены желтым цветом / Фото Twitter.com/ABC7HeatherGraf

Университетская клиника Джорджа Вашингтона создала видео, на котором наглядно видно, как коронавирус COVID-19 поражает легкие человека.

На видео в формате 3D показаны легкие мужчины в возрасте 59 лет, их засняли через несколько дней после того, как у него появились первые симптомы. На кадрах видны большие повреждения и воспаления – они выделены желтым цветом. В легких здорового человека желтых участков не бывает, пишет CNN.

Начальник грудной хирургии в больнице университета Джорджа Вашингтона Кот Мортман отметил, что у этого пациента нет сопутствующих болезней. По словам врача, при таком повреждении легких заживление может продолжаться долго. В то же время 2-4% пациентов с COVID-19 получают необратимые повреждения.

Мортман призвал людей отнестись к COVID-19 серьезно.

"Я хочу, чтобы все увидели это и поняли, что может произойти", – сказал врач.

Напомним, микробиолог Аренд де Хаас предупредил, что китайский коронавирус COVID-19 может "покосить" не только людей, но и животных. Согласно исследованиям, обезьяны очень чувствительны к заражению респираторными вирусами человека. При этом передача болезни происходит относительно легко. Аренд де Хаас отмечает, что, к примеру, гориллы и шимпанзе могут заразиться от человека простудой, а значит, не исключено, что и коронавирусом.

Чтобы не допустить заражения других приматов COVID-19, микробиолог призывает ограничить доступ людей в места обитания данных животных, например, национальные парки.