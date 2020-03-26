Не только люди: COVID-19 может "покосить" еще одну популяцию

Обезьяны очень чувствительны к заражению респираторными вирусами человека / Фото pixabay.com

Опасный китайский коронавирус COVID-19, который по состоянию на четверг, 26 марта, заразил почти полмиллиона человек во всем мире, может "покосить" не только людей, но и других приматов.

Микробиолог Аренд де Хаас рассказал, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, является химерой вирусов, носителями которых выступают летучие мыши и панголины. Когда вирус поражает новый вид хозяина, то ведет себя очень агрессивно и провоцирует появление серьезных заболеваний, передает The Conversation. Со временем паразит и хозяин приспосабливаются друг к другу, и вирус становится менее опасным.

Согласно исследованиям, обезьяны очень чувствительны к заражению респираторными вирусами человека. При этом передача болезни происходит относительно легко. Аренд де Хаас отмечает, что, к примеру, гориллы и шимпанзе могут заразиться от человека простудой, а значит, не исключено, что и коронавирусом.

Чтобы не допустить заражения других приматов COVID-19, микробиолог призывает ограничить доступ людей в места обитания данных животных, например, национальные парки.

Как сообщал Главред, Нидерландский Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды RIVM обнаружил коронавирус COVID-19 в сточных водах.

"У некоторых пациентов с COVID-19 вирус есть и в стуле, который попадает в канализацию через туалеты", – сообщило нидерландское издание AD.nl.

Наличие вируса подтверждено в пробах сточных вод Тильбурга, Амстердама и очистных сооружениях Loon op Zand.

Напомним, ранее ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через секс.