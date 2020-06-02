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Больше, чем Эмпайр-стейт-билдинг: к Земле мчится гигантский астероид - NASA

2 июня 2020, 11:45

NASA следит за огромным астероидом, который по размеру может быть больше Эмпайр-стейт-билдинг.

астероид
К Земле мчится очередной астероид / Фото: nasa.gov

К Земле на бешеной скорости мчится очередной астероид. Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) установили, что астероид 163348 (2002 NN4) максимально приблизится к голубой планете уже в эту субботу, 6 июня.

Об этом сообщает Daily Star.

"NASA следит за огромным астероидом, который по размеру может быть больше Эмпайр-стейт-билдинг (в Нью-Йорке - ред.) и который на этой неделе пролетит в орбите Земли", - сказано в сообщении.

По данным NASA, астероид 163348 (2002 NN4) приблизится к Земле уже в эту субботу, 6 июня. Его размер оценивается между 250 и 750 м, что больше по размерам Эмпайр-Стейт-Билдинг (443 м).

Ученые не считают, что астероид столкнется с Землей. Он должен пролететь мимо нашей планеты на расстоянии в около 5,2 миллиона километров. Скорость его составляет 5,2 км/сек.

По оценке сотрудников NASA, в следующий раз астероид приблизится к Земле уже в 2024 году.

Читайте такжеК Земле приблизился опасный астероид в маскеНапомним, ранее сообщалось, астероид в маске гигантских размеров приблизился к Земле и пролетел мимо нее на минимальном расстоянии. Небесное тело, которое открыли в 1998 и назвали 1998 OR2, сблизилось с голубой планетой в ночь на 29 апреля.

При этом ученые NASA уточнили, что самого близкого расстояния "космический пришелец" достиг в полдень 29 апреля.

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