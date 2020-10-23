Эксперт сказала, в какие дни тяжелее всего работать

Тяжелое время на работе – конец четверга и пятница, поделилась эксперт / flickr.com/Dafne Cholet

Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии Московского гуманитарного института им. В. Ломоносова Ирина Блинникова сообщила, что самые тяжелые дни – это конец рабочей недели.

Конец четверга и пятница – достаточно тяжелые дни, дает о себе знать усталость, которая накопилась, рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Собеседница добавила, что в конце рабочей недели люди могут начинать работать лучше, наступает этап, который называют "последним порывом".

"…Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время…", – объяснила Блинникова.