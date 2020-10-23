Эксперт сказала, в какие дни тяжелее всего работать

В конце рабочей недели у людей наступает этап "последнего порыва", сообщила кандидат наук.
Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии Московского гуманитарного института им. В. Ломоносова Ирина Блинникова сообщила, что самые тяжелые дни – это конец рабочей недели.
Конец четверга и пятница – достаточно тяжелые дни, дает о себе знать усталость, которая накопилась, рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.
Собеседница добавила, что в конце рабочей недели люди могут начинать работать лучше, наступает этап, который называют "последним порывом".
"…Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время…", – объяснила Блинникова.
- Ранее считалось, что самый тяжелый день недели – понедельник. Этот день непростой, поскольку приходится забывать об отдыхе и включаться в работу.
- Тем не менее у понедельника есть плюс – после хорошего отдыха есть силы для работы.