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Голос країни-13 - 6 выпуск: итоги второй части вокальных баттлов

Анна Подгорная
8 октября 2023, 21:27 обновлено 8 октября, 21:42
DOROFEEVA и Артем Пивоваров встанут перед нелегким выбором - напряжение нарастает.
Голос країни-13 - как прошла вторая часть вокальных баттлов
Голос країни-13 - как прошла вторая часть вокальных баттлов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/goloskrainy_official

Сегодня состоялась вторая часть второго этапа шоу Голос країни-13. На ней звездные тренеры DOROFEEVA и Артем Пивоваров должны определить по 4 участника из своих команд, которые, на их взгляд, больше остальных достойны соревноваться за звание голоса нашей страны.

Согласно правилам, в этом звездным тренерам помогут советники: у Нади Дорофеевой это будет Макс Барских, у Артема Пивоварова - KOLA. Им предстоит нелегкая задача, ведь в обоих командах собрались мощные вокалисты.

Первыми в вокальную дуэль вступили участники из команды DOROFEEVA - Александра Лищук и Эдгар Енокян. Они исполнили авторскую песню на мотив популярного хита Jain - Makeba. Макс Барских советовал Наде Дорофеевой оставить обоих участников, но звездная тренер решила оставить на проекте Эдгара.

Следующими в необычном трио слились Роман Панченко, Анна Денисова и Лада Тивончук. Они блестяще справились с песней Billie Eilish - What Was I Made For? - саундтреком ко сверхуспешному фильму Греты Гервиг "Барби". Победителем из этой нелегкой схватки вышел Роман. Он продолжит участие в Голосі країни.

Новость дополняется.

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