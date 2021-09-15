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К чему снится рыба: что говорят известные сонники

15 сентября 2021, 15:51

Рыба во сне может предвещать не только скорое наступление беременности

К чему снится рыба
К чему снится рыба / wall.alphacoders.com

Что означает увидеть рыбу во сне, о чем может говорить такой сон, и какие сигналы посылать, разбирался Главред.

От каких вещей в спальне необходимо избавиться, чтобы крепко спать, читайте в нашем материале: Плохой сон и тревога: названы 5 вещей, которые вы должны убрать из спальни.

К чему снится рыба – сонник Миллера

Сонник Миллера отмечает, что поймать во сне рыбу своими руками – к успешному окончанию дел, которые давно не давали покоя.

Наблюдать за ловлей рыбы – к приливу жизненной энергии и успеху во всех начинаниях.

Для влюбленных увидеть во сне рыбу, которая плавает в чистой воде – хороший знак. Это означает, что ваши чувства взаимные. Для свободных рыба в прозрачном водоеме предвещает приятные сюрпризы.

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Увидеть во сне рыбу – сонник Нострадамуса

  • Сновидение с тремя рыбинами – к счастью.
  • Лакомиться рыбными деликатесами – к хорошим новостям.
  • Испорченная рыба, согласно соннику Нострадамуса, предвещает разлад отношений с близким человеком и ссору.
  • Рыбы, которые сбиваются в стаю, посылают сигналы о том, что стоит полагаться на свои собственные силы в решении важных вопросов.
  • Кормить аквариумных рыбок – приятные хлопоты, которые скорее всего связаны со скорым замужеством. Если вода грязная – свадьба не состоится.

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Рыба во сне – сонник Ванги

Рыба, которая плавает в чистой воде – предвещает беременность.

Если во сне вода, в которой находится рыба мутная – это может быть предупреждением о надвигающихся проблемах со здоровьем.

Покупать рыбу – в скором времени вы будете жить не по средствам из-за желания продемонстрировать широту души.

Рыба без чешуи может указывать на ухудшение самочувствия и болезни. Внимательно отнеситесь к здоровью.

Сон про рыбу – сонник Лоффа

Рыба во сне указывает на ваше стремление достичь успеха во всех жизненных сферах. Возможно, увидеть во сне рыбу указывает на изменения материального плана.

Наблюдать за рыбой в воде – этот сон может пророчить изменение направления профессиональной деятельности или начала обучения новому.

Ловить рыбу – открывать новые возможности внутри себя. Узнавать о себе вещи, о которых не догадывались ранее.

Бежать за рыбешкой по воде – к путешествиям или перемене места жительства. Вскоре представится шанс кардинально изменить свою жизнь.

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К чему снится рыба по соннику Фрейда

Фрейд толковал увиденную во сне маленькую рыбу как символ мужского семени, небольших размеров – как ребенка, огромную – как перемены в жизни.

  • Любоваться проплывающей мимо рыбой – к благоприятным жизненным изменениям и готовности принять сложившуюся ситуацию и не торопить события.
  • Есть рыбу – к плотским удовольствиям или новому роману. Это может также свидетельствовать о том, что вы испытываете наслаждение в личной жизни.
  • Ловить рыбу и остаться без улова – возможно, вы подсознательно боитесь неудачи в интимной жизни или критики партнера.

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