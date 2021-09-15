К чему снится рыба: что говорят известные сонники

Рыба во сне может предвещать не только скорое наступление беременности
Что означает увидеть рыбу во сне, о чем может говорить такой сон, и какие сигналы посылать, разбирался Главред.
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К чему снится рыба – сонник Миллера
Сонник Миллера отмечает, что поймать во сне рыбу своими руками – к успешному окончанию дел, которые давно не давали покоя.
Наблюдать за ловлей рыбы – к приливу жизненной энергии и успеху во всех начинаниях.
Для влюбленных увидеть во сне рыбу, которая плавает в чистой воде – хороший знак. Это означает, что ваши чувства взаимные. Для свободных рыба в прозрачном водоеме предвещает приятные сюрпризы.
Увидеть во сне рыбу – сонник Нострадамуса
- Сновидение с тремя рыбинами – к счастью.
- Лакомиться рыбными деликатесами – к хорошим новостям.
- Испорченная рыба, согласно соннику Нострадамуса, предвещает разлад отношений с близким человеком и ссору.
- Рыбы, которые сбиваются в стаю, посылают сигналы о том, что стоит полагаться на свои собственные силы в решении важных вопросов.
- Кормить аквариумных рыбок – приятные хлопоты, которые скорее всего связаны со скорым замужеством. Если вода грязная – свадьба не состоится.
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Рыба во сне – сонник Ванги
Рыба, которая плавает в чистой воде – предвещает беременность.
Если во сне вода, в которой находится рыба мутная – это может быть предупреждением о надвигающихся проблемах со здоровьем.
Покупать рыбу – в скором времени вы будете жить не по средствам из-за желания продемонстрировать широту души.
Рыба без чешуи может указывать на ухудшение самочувствия и болезни. Внимательно отнеситесь к здоровью.
Сон про рыбу – сонник Лоффа
Рыба во сне указывает на ваше стремление достичь успеха во всех жизненных сферах. Возможно, увидеть во сне рыбу указывает на изменения материального плана.
Наблюдать за рыбой в воде – этот сон может пророчить изменение направления профессиональной деятельности или начала обучения новому.
Ловить рыбу – открывать новые возможности внутри себя. Узнавать о себе вещи, о которых не догадывались ранее.
Бежать за рыбешкой по воде – к путешествиям или перемене места жительства. Вскоре представится шанс кардинально изменить свою жизнь.
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К чему снится рыба по соннику Фрейда
Фрейд толковал увиденную во сне маленькую рыбу как символ мужского семени, небольших размеров – как ребенка, огромную – как перемены в жизни.
- Любоваться проплывающей мимо рыбой – к благоприятным жизненным изменениям и готовности принять сложившуюся ситуацию и не торопить события.
- Есть рыбу – к плотским удовольствиям или новому роману. Это может также свидетельствовать о том, что вы испытываете наслаждение в личной жизни.
- Ловить рыбу и остаться без улова – возможно, вы подсознательно боитесь неудачи в интимной жизни или критики партнера.