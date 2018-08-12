В Чехии фанатов "Славии" пугают киевскими ультрас: "Вас могут ограбить и побить"

Фанаты "Славии" / slavia.cz

Фанатам чешской "Славии", которая в ответном матче квалификации Лиги чемпионов сыграет в гостях с киевским "Динамо", не рекомендуют показываться на улицах столицы Украины в клубных цветах.

"Мы настоятельно не рекомендуем всем нашим поклонникам передвигаться по Киеву в одежде с клубной символикой, шарфах и с флагами. Наши цвета напоминают местным болельщикам московский "Спартак", и вас могут не только ограбить, но и побить.

Мы предупреждаем фанатов, что украинцы очень чувствительны к любому выражению пророссийских настроений, избегайте их проявления. Распивание алкогольных напитков в общественных местах запрещено и может быть наказано штрафом", — говорится в сообщении на официальном сайте "Славии".

Напомним, 7 августа в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пражская "Славия" и киевское "Динамо" сыграли вничью 1:1.