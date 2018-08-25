"Динамо" договорилось о переходе экс-форварда "Милана" - СМИ

Киевлянам осталось утрясти последние детали по аренде форварда "Торино".
Нападающий итальянского "Торино" Мбайе Ньянг может продолжить карьеру в киевском "Динамо".
При этом киевлянам осталось утрясти последние детали по аренде экс-нападающего "Милана", сообщил журналист Игорь Бурбас в Twitter.
По его словам, трансфер сенегальца зависит от квалификации "Динамо" в группу Лиги чемпионов, а в случае неудачи с "Аяксом" киевлянам придется искать "эконом-вариант".
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" ищет усиление во Франции.