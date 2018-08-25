"Динамо" договорилось о переходе экс-форварда "Милана" - СМИ

Мбайе Ньянг / acmilanfan.ru

Нападающий итальянского "Торино" Мбайе Ньянг может продолжить карьеру в киевском "Динамо".

При этом киевлянам осталось утрясти последние детали по аренде экс-нападающего "Милана", сообщил журналист Игорь Бурбас в Twitter.

По его словам, трансфер сенегальца зависит от квалификации "Динамо" в группу Лиги чемпионов, а в случае неудачи с "Аяксом" киевлянам придется искать "эконом-вариант".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" ищет усиление во Франции.