"Динамо" ищет усиление во Франции: СМИ назвали сумму трансфера словенского нападающего

"Динамо" интересуется Робертом Беричем / eurosport.com

Нападающий французского "Сент-Этьена" и сборной Словении Роберт Берич может продолжить карьеру в киевском "Динамо".

В ответ на запрос киевлян о словенском футболисте, французский клуб оценил стоимость трансфера Берича в 5 млн евро. При этом "Динамо" готово заплатить за футболиста лишь половину от этой суммы, пишет L’Equipe.

Отметим, что контракт словенца с его нынешним клубом истекает в июне следующем году, а ресурс Transfermarket оценивает стоимость трансфера Берича в 4,5 млн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевское "Динамо" заинтересовалось нападающим французского "Нанта" из Аргентины — Эмилиано Салой.