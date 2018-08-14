"Динамо" положило глаз на форварда французского клуба — СМИ

"Динамо" интересует Эмилиано Сала / Скриншот видео с youtube.com

Киевское "Динамо" заинтересовалось нападающим французского "Нанта" из Аргентины — Эмилиано Салой.

Футболистом также интересуется российский "Краснодар", пишет Planete-FC Nantes.com.

"… Эмилиано Сала находится в поле зрения клубов "Краснодар" (Россия) и "Динамо" Киев (Украина). Но Эмилиано не фанат Восточной Европы...", — отметило издание.

Ранее СМИ писали, что форвард "Днепра-1" и юношеской сборной Украины Владислав Супряга переходит в "Динамо" и прибыл в Киев для прохождения медосмотра.