"Динамо" положило глаз на форварда французского клуба — СМИ

14 августа 2018, 14:25

Игрок, которым заинтересовался киевский клуб, не фанат Восточной Европы, узнали журналисты.

"Динамо" заинтересовалось Эмилиано Салой
"Динамо" интересует Эмилиано Сала / Скриншот видео с youtube.com

Киевское "Динамо" заинтересовалось нападающим французского "Нанта" из Аргентины — Эмилиано Салой.

Футболистом также интересуется российский "Краснодар", пишет Planete-FC Nantes.com.

"… Эмилиано Сала находится в поле зрения клубов "Краснодар" (Россия) и "Динамо" Киев (Украина). Но Эмилиано не фанат Восточной Европы...", — отметило издание.

Ранее СМИ писали, что форвард "Днепра-1" и юношеской сборной Украины Владислав Супряга переходит в "Динамо" и прибыл в Киев для прохождения медосмотра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Динамо Эмилиано Сала Нант
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
14:40
Когда украинцев ждет новый метеоудар: опубликован календарь магнитных бурь
14:39
Сенцов назвал свое состояние "предкритическим"
14:25
"Динамо" положило глаз на форварда французского клуба — СМИ
14:16
Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России
14:05
"Постоянно хамит". В Одессе водитель маршрутки систематически оскорбляет ветерана АТО: опубликовано фото
14:00
Девушка дня Instagram: модель с аппетитной попой Полина Малиновская Фото
13:46
20-летняя дочь Сталлоне поразила подписчиков стройной фигурой
13:46
1500-2000 грн за школьную форму: когда вести ребенка в школу в 2018 году и во сколько это обойдется Видео
13:40
Курс доллара летит в "пропасть": Нацбанк объявил об аукционе из валютных резервов
13:38
В Киеве заменят 12 тысяч светильников на LED
13:11
Кто вы, мистер Путин? В чем главная проблема президента России мнение
13:05
Постаревшая Алла Пугачева ужаснула фанатов внешним видом
12:47
Синоптики предупредили, когда в Киеве ожидается +34 Видео
12:44
Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими
12:30
"Давить пиратские вылазки". На российском ТВ "полыхнули" угрозами к украинскому флоту Видео
12:17
В киевском метро случилось ЧП: опубликованы фото
12:15
За пять месяцев Украину покинули почти полмиллиона заробитчан - Ukrainianpeopleleaks
12:10
"Маковейчики", что несут в церковь и как поздравляют: все, что нужно знать о празднике Маковея-2018 Видео
12:01
"Шаурма подкосила, похоже": Киев побил антирекорд комфортности
11:58
"Как у Бората": Ольга Бузова шокировала фанатов нелепым купальником Видео
11:50
Адвокат рассказал о "пунктике" Путина по поводу Сенцова
11:46
В зоне ООС поймали двух российских "посланцев" с украинскими паспортами: опубликованы фото
11:20
В Украине обрушилось производство авто: названа причина
11:19
Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре мнение
11:16
Освежение самолета Порошенко обойдется украинцам в 21 миллион гривен
11:12
В "Укрзализныце" рассказали, как будут отличаться цены на билеты в поездах разных классов
10:59
"Какая красивая попа": Слава из "НеАнгелов" в белье поразила фанатов растяжкой
10:47
Жебривский назвал цель блокирования Путиным украинских судов в Азовском море Видео
10:38
Фекальные реки. В Николаеве сотни тонн нечистот из канализации вытекли в Южный Буг: опубликованы фото и видео Видео
10:30
"Динамо" — "Славия": видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов Видео
10:17
Экс-посол Грузии рассказал, чего хочет Путин
10:16
"Переобули на ходу". Путин вновь "опростоволосился" с ростом: опубликовано фото
10:05
США заморозили Договор по открытому небу с Россией
10:01
На Луганщине пьяный мужчина после поездки в России поглумился над украинским флагом
09:50
"Аппетитная". Настя Каменских на отдыхе покрасовалась в ярком купальнике
09:34
Пьяные футболисты ровненского "Вереса" избили таксиста
09:25
Кива позировал на голой девушке, опубликовано фото
09:00
Эксперт посоветовал украинцам, как хранить сбережения
08:58
К концу года Украине предстоит выплатить $1,8 млрд внешних обязательств - Fitch
08:44
"На Брюса похож". Потап похвастался снимком на фоне действующего вулкана
08:20
Наказание УЕФА. В Киеве на матч "Динамо" — "Славия" попадет меньше болельщиков
08:12
Экс-министр экономики предрек Украине колоссальный ущерб
07:44
Эксперт объяснил, почему глобальные игроки не хотят краха России
07:39
Тимошенко сравнила украинцев с древнеегипетскими рабами
07:16
Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч
07:12
Григол Катамадзе: Путин не хочет возрождать Советский Союз — он хочет заново отстроить Российскую империю
06:53
Пять причин, почему нужно запасаться долларами мнение Видео
06:34
Поздравления с Медовым спасом-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
06:15
"Божественно красива": экс-"ВИА Гра" взволновала фанатов фото в платье с сексуальным разрезом
05:57
Рублю грозит "страшный" обвал — экс-депутат Госдумы Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять