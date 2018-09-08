В "Шахтере" прокомментировали информацию о желании Ахметова купить клуб из Македонии

Сведения о намерении бизнесмена приобрести "Вардар" — беспочвенны, подчеркнули в пресс-службе донецкой команды.
Владелец группы СКМ, президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов не намерен покупать македонский футбольный клуб "Вардар".
Сведения о желании бизнесмена приобрести ФК из Македонии — беспочвенны, пишет "Футбол 24" со ссылкой на пресс-службу "горняков".
"Эта информация (о намерении купить Вардар — Ред.) не соответствует действительности", — отметили в Шахтере.
Ранее СМИ сообщали, что Ринат Ахметов ведет переговоры о приобретении футбольного и гандбольного клубов македонского "Вардара", которые уже пять лет принадлежат российскому бизнесмену Сергею Самсоненко.