"Лучший сон за последнее время". В Сети потроллили "Динамо" за ничью с "Астаной"

В Сети высмеяли "Динамо" за ничью с "Астаной" / Reuters

В Киеве в матче первого тура группового раунда Лиги Европы местное "Динамо" сыграло вничью против "Астаны", в Сети потроллили киевлян.

В частности, журналист Konstantin D'oma на своей странице в Facebook написал, что во время матча спал, и поблагодарил столичный клуба за "лучший сон за последнее время".

"Фото с "Олимпийского" получилось таким же мутным, как и игра киевского "Динамо"... Для тех, кто проспал, "Динамо" упустило победу дома над "Астаной"... Хотя, я в этот двухчасовой период тоже спал, но на стадионе. За это и благодарю столичный клуб...", — отметил автор.

В Сети высмеяли "Динамо" за ничью с "Астаной" / Скриншот с facebook.com/Konstantin D'oma

Журналист Денис Попович после матча поделился мнение, что "Господь услышит молитвы и Суркис (президент "Динамо" Игорь Суркис — Ред.) продаст "Динамо" Нестору Шуфричу (нардеп — Ред.)".

В Сети высмеяли "Динамо" за ничью с "Астаной" / Скриншот с facebook.com/checherynda

"И снова киевское "Динамо" потрепало нервы болельщикам... Победный результат держался до последних минут. Не удержали. Почему? Да потому что стремление есть, а игры нет. И это какая-то просто непоправимая беда. Или злой рок?", — задался вопросом главред газеты "Факты" Александр Швец.

В Сети высмеяли "Динамо" за игру с "Астаной" / Скриншот с facebook.com/dmytro.komaroff

"Если бы я был журналистом. Я бы задал Хацкевичу один вопрос. Не стыдно ли ему, человеку, который выигрывал у "Барселоны", "Реала" и "Арсенала", играл в 1/2 Лиги чемпионов.... Так вот, не стыдно ли ему как тренеру играть в Киеве "на удержание" с "Астаной"?", — написал бывший гендиректор УНИАН Вадим Осадчий.

В Сети высмеяли "Динамо" за ничью с "Астаной" / Скриншот с facebook.com/sergey.getun

Напомним, "Динамо" и "Астана" сыграли между собой вечером 20 сентября в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский". Противостояние закончилось со счетом 2:2.