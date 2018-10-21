Игрок киевского Динамо плюнул в судью после желтой карточки

Тамаш Кадар показал эксцентричность во время матча / Официальный сайт "Динамо"

В матче 11-го тура чемпионата Украины против Ворсклы защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар плюнул в сторону судьи Анатолия Абдуллы.

Как сообщает Профутбол в Twitter, инцидент случился на 59-й минуте матча.

Арбитр предупредил нападающего за фол в борьбе с Владиславом Кулачем. Венгру замечание не понравилось, и он плюнул в сторону судьи. На момент плевка Абдулла отвернулся от динамовца и жест неуважения не заметил.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ пока не прокомментировал действия Кадара на поле.

Кайоде наступив на суперника, а Кадар плюнув в арбітра. Відео моменти з матчів. pic.twitter.com/zkftXs5Ry6 — ПРОФУТБОЛ (@profootballukr) 21 октября 2018 г.

Напомним, форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин поставил лайк поздравлению российского рэпера Тимати президенту РФ Владимиру Путину в честь дня его рождения.