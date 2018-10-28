Украинский боксер Деревянченко проиграл американцу чемпионский бой, опубликовано полное видео

Сергей Деревянченко проиграл Дэниелу Джейкобсу / Скриншот видео с youtube.com

В США украинский боксер-средневес, бронзовый призер Чемпионата мира 2007 года Сергей Деревянченко проиграл бой с американцем Дэниелом Джейкобсом, поражение стало первым в его профессиональной карьере.

Наш соотечественник и американский спортсмен в Нью-Йорке сражались за титул чемпиона мира по версии IBF (Международная боксерская федерация).

Бой начался очень активно, уже в первом раунде Джейкобс отправил Деревянченко в нокдаун, однако украинец смог подняться и продолжить поединок, сообщает "Обозреватель".

Украинский боксер не сдавался, пытался найти слабое место противника, но американец умело уходил из-под атак, постоянно вязал его по рукам. В середине боя Деревянченко здорово зацепил оппонента эффектной двойкой, но добить не сумел.

Ближе к концу боя нашему соотечественнику перестало хватать свежести, а его противник смотрелся очень легко. По решению судей, украинец в противостоянии проиграл Джейкобсу — 112:115, 114:113, 112:115.

В Сети уже появилось полное видео боя Сергей Деревянченко — Дэниел Джейкобс

Напомним, 22 июля украинский боксер Александр Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.