Ветераны-АТОшники потебовали от владельцев "Динамо" полностью заплатить военный сбор за клуб

Григорий и Игорь Суркисы / "Спорт.юа"

Офицеры-ветераны АТО предложили владельцам ФК "Динамо" (Киев), братьям Григорию и Игорю Суркисам, в полном объеме оплатить военный сбор – без использования офшорных схем.

С таким заявлением они выступили во вторник, 6 ноября, на пресс-конференции, сообщат портал "УНН". Кроме того, Также, военные призвали ГФС и правоохранительные органы проверить оффшорные схемы финансирования столичного клуба.

По словам офицера и ветерана Евгения Пурикова, владельцы "Динамо" обязаны уплатить в бюджет Украины ту разницу военного сбора, которая осталась нв офшорах.

"Мы бы хотели предложить людям, которые контролируют "Динамо", чтобы они разницу по налогам за 2017 год, которую они скрыли и не доплатили, спрятали в офшор, чтобы они ее добровольно вернули в бюджет. Мы, надеемся, что эти деньги пойдут на нужды, и что бронежилет, который можно купить за эти деньги, спасет не одну жизнь", — сказал он.

Согласно озвученным ветеранами АТО данным, в 2017-м донецкий "Шахтер" уплатил в украинский бюджет военный сбор в размере 30 млн гривен. В то время как аналогичные отчисления со стороны ФК "Динамо" составило всего 830 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевское "Динамо" могут купить китайские инвесторы.