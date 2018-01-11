Кириленко предложил обложить военным сбором артистов, гастролирующих в России

В Украине необходимо создать специальный реестр артистов, которые с гастролями посещают Россию, а также обязать их платить военный сбор.

С таким предложением выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

"О "наших" гастролерах в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но едешь в РФ на гастроли — сообщаешь, попадаешь в спецреестр, на ТВ во время выступления или клипа надпись: "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре", в Украине платишь дополнительный военный сбор", — отметил он.

Щодо"наших"гастролерів у РФ. Справді,питання здебільшого етичне,заборонити не можна.Але, їдеш у РФ на гастролі,1)повідомляєш,2)потрапляєш у спецреєстр,3)на ТБ під час виступу чи кліпу напис:"цей артист гастролює у країні-агресорі",4)в Україні сплачуєш додатковий військовий збір — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) January 11, 2018

Напомним, ранее в Сети бурно отреагировали на предложение о наказании для украинских артистов, гастролирующих в РФ.