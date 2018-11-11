Динамо - Мариуполь: прямая видеотрансляция матча пятнадцатого тура УПЛ

11 ноября 2018, 11:19

Главный арбитр встречи  Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 17.00 на поле киевского стадиона "НСК Олимпийский".

Динамо, Мариуполь
Игровой момент матча "Динамо" - "Мариуполь" / Sport.ua

Предматчевые расклады:

Всего лишь в минувший четверг киевляне на своем поле блистательно разобрались с французским "Ренном" в матче Лиги Европы, чем практические обеспечили себе еврокубковую весну. Но наслаждаться плодами им победы особо некогда, поскольку срочно нужно переключаться на УПЛ. Здесь ситуация практически аховая - от главного конкурента "Шахтера" отрыв составляет целых восемь очков.Соответственно, дальше "Динамо" нужно обыгрывать всех и вся - причем уповая на то, что донецкий клуб где-нибудь оступится на турнирной дистанции.С ФК "Мариуполь" у "динамовцев" отношения теперь достаточно паршивые (после той эпичной истории с отказом киевлян ехать в Мариуполь на матч и техническим поражением от ФФУ). Посему каждая игра с приазовцами теперь автоматически проходит с повышенной принципиальностью. В первом круге УПЛ сезона 2018/2019 в Маруполе киевляне легко обыграли команду Александра Бабича (0:2), и, естественно, что теперь тоже планируют разжиться очками. "Мариуполь" неделю назад минимально обыграл других киевлян – "Арсенал-Киев". Кроме того, цель войти в шестерку лучших клубов по итогам второго круга УПЛ у приазовцев никто не отменял. Причем игра у "Мариуполя" довольно хорошо поставлена и смотрится симпатично. Хорошо играет молодой футболист с типично гоголевской фамилией - Владислав Вакула, постепенно набираются опыта арендованные у "Шахтера" Александр Пихаленок и Андрей Борячук, плюс игру в центре поля цементирует опытный Валерий Федорчук.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Бойко — Морозюк, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Буяльский, Шапаренко — Цыганков, Сидклей — Вербич

"Мариуполь": Гальчук — Тищенко, Чоботенко, Яворский, Демири — Федорчук, Пихаленок — Чурко, Мишнев, Вакула — Борячук

Дисквалифицированы: Кендзера – нет

Букмекерские оценки:

В конторе "Фаворит-Спорт" на победу "Динамо" дают коэффициент 1.22, на ничью - 5.75,  на победу "Мариуполя" - 19.00. В конторе "Пари-Матч" на победу "Динамо" дают коэффициент 1,25, на ничью - 5.90, на победу "Мариуполя" - 13.0

Прямую телетрансляцию смотрите на канале "2+2":

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