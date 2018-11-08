Динамо-Ренн – 3:1. Киевляне одержали эффектную победу в матче Лиги Европы

Футболисты Динамо продемонстрировали красивую игру / Фото: Reuters

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы Динамо обыграло Ренн со счетом 3:1.

На 13-й минуте после подачи с углового в исполнении Виктора Цыганкова Беньямин Вербич ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот Коубека. Во втором тайме киевляне удвоили счет. На 69-й минуте также ударом головой отличился Виталий Миколенко. Через несколько минут киевляне забили третий раз. Красивый гол в активе Николая Шапаренко, который убежал от защитника и обводящим ударом поразил дальний угол.

Ренн попытался отыграться уже на последних минутах. Единственный гол забил Сибачо.

Динамо – Ренн 3:1

Гол: Вербич, 13 Миколенко, 68, Шапаренко, 72, Сибачо, 90.

Динамо: Бойко – Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера – Че-Че, Буяльский, Шапаренко – Сидклей, Цыганков – Вербич.

Запас: Бущан, Сидорчук, Морозюк, Андриевский, Шабанов, Супряга, Дуэлунд.

Ренн: Коубек – Бенсебаини, Ньямси, Да Силва, Траоре – Леа Силики, Поа – Буриго, Зеффан – Сарр, Бен Арфа.

Запас: Гертмонас, Сибачо, Ньянг, Андре, дель Кастильо, Юну, Желен.

Напомним, в Манчестере матч между Шахтером и Манчестер Сити в рамках четвертого группового этапа Лиги чемпионов УЕФА завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 0:6.