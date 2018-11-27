Лига чемпионов. "Хоффенхайм" - "Шахтер" 2:3. "Горняки" вырвали победу в добавочное время

27 ноября 2018, 23:57

Команда Фонсеки имеет шанс остаться в ЛЧ до весны

  • Лига чемпионов. Хоффенхайм - Шахтер Reuters
  • Исмаили празднует первый гол в ворота "Хоффенхайма" Reuters
  • В конце первого тайма Стивен Цубер сравнял счет в матче Reuters
  • Джуниор Мораес против Нико Шульца Reuters
  • Арбитр Иван Кружльяк изгоняет с поля Адама Салаи Reuters
  • Степаненко в окружении игроков "Хоффенхайма" ФК "Шахтер" (Донецк)
  • Тайсон празднует победный гол в матче Reuters

К матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" подошел не с лучшими турнирными раскладами: поражение закрывало "горнякам" выход из группы не только в плей-офф ЛЧ, но и в Лигу Европы. "Хоффенхайму" также нужна была победа, чтобы иметь шансы продолжить выступление в главном клубном турнире Европы. Об том, что обе команды прижаты спиной к стене говорили и оба тренера перед матчем, возможно, именно поэтому выдали самый напряженный и интересный матч игрового дня турнира.

Команда Фонсеки начала за здравие: уже на 14-й минуте Исмаили на левом фланге, сыграв в стенку с Тайсоном, ударил в дальний угол, а мяч рикошетом от защитника залетел мяч в сетку. А спустя еще минуту донецкая команда удвоила счет: Мораес отобрал мяч у Нико Шульца в центре поля и передачей низом у чужой штрафной отдал на ход Тайсону - бразилец уверенно пробил мимо Бауманна практически из позиции один на один в дальний угол.

К несчастью, подопечные Наггельсмана не только одна из самых пропускающих команд в Европе, но и одна из самых результативных. К тому же, вероятно, бодрый старт несколько расслабил чемпионов Украины, потому что хозяева практически сразу сократили отставание – провал обороны привел к передаче из глубины поля на Крамарича, который вывалился на встречу Пятову. Хорвату не составило труда подсечь мяч над головой кипера "горняков". Под занавес первой половины Стивен Цубер сравнял счет, воспользовавшись рикошетом от Кривцова после прострела Кадержабека с правого края, и ударом головы установил равенство на табло.

Второй тайм начался с прессинга хозяев и несколько раз "Шахтеру" везло, однако донетчане сумели выстоять до 59-й минуты, когда против Коваленко и Матвиенко за минуту Салаи дважды грубо сфолил и покинул поле. После этого гостям стало дышать полегче, а под занавес встречи Фонсека вовсе пошел ва-банк, бросив в бой Дентиньо и Алана Патрика. Последний на 83 минуте едва не стал автором голевой передачи – увы, Тайсон из убойной позиции отправил мяч в дальнюю штангу, а с добиванием от Исмаили уже справился Бауманн. На 90-й минуте "горняки" упустили еще один шикарный момент - Майкон ударом в касание угодил в стойку после прострела с левого фланга.

И все же удача улыбнулась гостям: уже в добавленное время после прострела Исмаили с фланга Тайсон обработал мяч и при непротивлении защиты немецкой команды поставил точку в матче, подарив "Шахтеру" шанс продолжить еврокубковую весну в Лиге чемпионов: для этого в последнем туре донетчанам необходимо будет обыграть на выезде "Лион".

Хоффенхайм Германия – Шахтер Украина 2:3

27 ноября, "Райн-Неккар-Арена"

Голы: 0:1 – 13 Исмаили, 0:2 – 15 Тайсон, 1:2 – 17 Крамарич, 2:2 – 40 Цубер, 2:3 – 90 Тайсон.

Хоффенхайм – Бауманн, Нордтвейт (Гриллич, 84), Фогт, Бичакчич, Шульц (Грифо, 84), Демирбай, Цубер (Нелсон, 77), Кадержабек, Бельфодиль, Салаи, Крамарич.

Шахтер – Пятов, Хочолава, Кривцов, Исмаили, Данченко (Бутко, 90), Коваленко (Дентиньо, 85), Степаненко (Алан Патрик, 77), Тайсон, Майкон, Матвиенко, Мораес.

Предупреждения: Степаненко (37), Салаи (58), Матвиенко (68), Фогт (89), Кривцов (90), Данченко (90), Пятов (90), Демирбай (90).

Удаление: Салаи (59).

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Лига чемпионов Шахтер Хоффенхайм
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