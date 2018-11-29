Виктор Матвиенко / fcdynamo.kiev.ua

На 71-ом году жизни скончался легендарный защитник киевского Динамо Виктор Матвиенко.

"Перестало биться сердце доброго, честного, порядочного, искреннего и замечательного человека и настоящего друга.

ФК Динамо Киев выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Виктора Антоновича, всем болельщикам нашего клуба.

Вечная память. Пусть земля будет пухом…", - говорится в сообщении на официальном сайте Динамо

Отмечается, что Виктор Матвиенко ушел из жизни в возрасте 70 лет, совсем недавно отметив свой юбилей.

Выступая за киевское "Динамо" с 1970 по 1977 годы, Матвиенко стал 4-кратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в возрасте 82 лет скончался легендарный нападающий и капитан киевского "Динамо" Виктор Каневский.