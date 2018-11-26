Умер легендарный футболист и капитан киевского "Динамо"

Виктор Каневский / ФК "Динамо" (Киев)

В США в возрасте 82 лет скончался легендарный нападающий и капитан киевского "Динамо" Виктор Каневский.

Об этом в Facebook сообщил журналист и писатель Дэви Аркадьев.

"25 ноября с.г. в Бристоле, штат Коннектикут, США, умер Виктор КАНЕВСКИЙ, земля ему пухом. Царствие небесное этому светлому Человеку. 3 октября с.г. Виктору исполнилось 82 года", - написал Аркадьев.

В "Динамо", на позиции центрального нападающего, Каневский забил 85 мячей.

В 1961 году Виктор Каневский с капитанской повязкой на руке вместе с "Динамо" выиграл первое в истории украинского футбола "золото" чемпионата Советского Союза, а в 1964-м — Кубок СССР. В активе форварда пять матчей за сборную Советского Союза.

Кроме того, Каневский был единственным киевлянином в составе сборной СССР, участвовавшей в чемпионате мира-1962 в Чили (Южная Америка).

В 1987 году эмигрировал в США.После многих сезонов, отыгранных за "Динамо", Каневский до лета 1966 года доиграл в одесском "Черноморце" и перешел на тренерскую работу.

Как тренер он трудился в запорожском "Металлурге", харьковском "Металлисте", "Буковине", "Днепре" и "Динамо" (Ирпень), а также в "Таврии" и в узбекском "Пахтакоре". В 1988-м Каневский эмигрировал в США, где и прожил остаток жизни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что осенью 2018-го ушли из жизни другие легендарные игроки "Динамо" - Виктор Серебряников и Олег Базилевич.