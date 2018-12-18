"Жребий сладкий, как лукум": в Греции троллят Динамо, отставшее от Шахтера "на много световых лет"

Состоялась жеребьевка 1/16 Лиги Европы / uefa.com

В Греции с воодушевлением отреагировали на результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы, в соответствии с которыми киевское Динамо встретится с пирейским Олимпиакосом.

"Для "Олимпиакоса" жребий, как лукум. Киевское "Динамо" пребывает в большом кризисе. Сейчас они выглядят еще хуже, чем в прошлом сезоне, когда играли с АЕКом. "Динамо" на много световых лет отстает от "Шахтера" по качеству игры. Единственное, кого стоит опасаться — их болельщиков", — прокомментировал результаты жеребьевки греческий журналист Сотирис Милиос в Twitter.

В то же время главный тренер Олимпиакоса Педро Мартинс оценил шансы своих подопечных в противостоянии с Динамо как хорошие.

"Конечно, Динамо хорошая команда с сильными игроками, которая богата опытом выступлений именно в этом турнире. И обе игры с украинцами будут сложными, и мы должны быть осторожными.

Первый матч дома? Это гораздо лучше, чем играть первую игру где-то далеко. Наш стадион — это очень сильная поддержка, и это может задать тональность противостоянию с самого начала", — сказал португалец.

Бывший знаменитый полузащитник, а ныне спортивный директор Олимпиакоса Кристиан Карембе считает, что на стадии 1/16 ЛЕ простого оппонента быть не может.

"Но, если мы хотим двигаться дальше, мы обязаны побеждать Динамо. Нужно бороться и двигаться шаг за шагом, вплоть до финала. А почему бы и нет?" — приводит слова Карамбе Gazzetta.gr.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич также прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

"Сейчас самое главное – хорошо отдохнуть, подготовиться и собрать информацию о сопернике. Насколько я знаю, Олимпиакос находится не в лучшем своем состоянии, хотя команда сыграна, с хорошей историей, и легко нам точно не будет, особенно в Греции", - подчеркнул наставник киевлян, сообщает пресс-служба Динамо.

Напомним, донецкий Шахтер в 1/16 Лиги Европы сыграет с немецким Айнтрахтом.