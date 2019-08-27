Эспаньол перед матчем с Зарей арендовал нападающего

Хонатан Кальери / ФК Эспаньол

25-летний аргентинский нападающий Хонатан Кальери пополнил состав Эспаньола.

Форвард арендован у уругвайского Депортиво Мальдонадо на год с возможностью выкупа за 25 миллионов евро.

Аргентинец, у которого также есть итальянский паспорт, в прошлом сезоне играл в аренде за Алавес. В 36 матчах он забил девять мячей при двух голевых передачах.

Напомним, Заря уступила в плей-офф Лиги Европы Эспаньолу со счетом 1:3. Луганчане первыми открыли счет в матче, а во втором тайме Никита Шевченко отразил пенальти, но этого оказалось мало.