Испанский сбор "Динамо": ничья с немецкими "львами", видео голов

Подопечные Сергея Реброва не смогли одолеть одного из аутсайдеров второго дивизиона Германии.
В Испании продолжается предсезонный сбор чемпионов Украины киевского "Динамо".
В очередном спарринге подопечные Сергея Реброва не смогли одолеть одного из аутсайдеров второго дивизиона Германии, сообщает официальный сайт киевлян.
"Динамо" — "Мюнхен 1860" 1:1
Голы: Ягодинскис, 44 — Р. Ляказетт, 54
"Динамо": Рудько (Бущан, 46), Бурда (Хачериди, 77), Тымчик (Данило Силва, 65), Ягодинскис (Драгович, 77), Антунеш (Вида, 71), Велозу (Гармаш, 71), Мякушко (Д. Гонсалес, 71), Андриевский (Гусев, 65), Цыганков (Буяльский, 65), Петрович (Рыбалка, 65), Теодорчик (Яремчук, 46; Мораес, 77)
"Мюнхен 1860" (стартовый состав): К. Ортега, Бюлов, Шиндлер, Йегеноглу, Адлунг, Хайн, Майерсбергер, Окоти, М. Клаасен, Линдль, Дегенек
Предупреждения: Гармаш, Драгович
Напомним, ранее сообщалось, что подопечные Сергея Реброва одержали победу над китайским "Цзянсу Сайнти".
Видео: ФК "Динамо" Київ.