Испанский сбор "Динамо": победа над чемпионом Польши, видео голов

Подопечные Сергея Реброва одержали победу на польским "Лехом".
Чемпионы Украины футболисты киевского "Динамо" провели заключительный матч на первом предсезонном сборе в Испании.
Подопечные Сергея Реброва обыграли польский "Лех" со счетом 2:0.
"Динамо" - "Лех" (Польша) — 2:0
Голы: Мораес (53), Мякушко (90+2)
"Динамо": Шовковский, Хачериди, Вида (Антунеш, 61), Драгович, Антунеш (Силва, 31), Гусев (Мякушко, 74), Велозу (Буяльский, 61), Буяльский (Гармаш, 31), Рыбалка (Петрович, 77), Гонсалес, Теодорчик (Мораес, 46).
Напомним, ранее сообщалось, что подопечные Сергея Реброва не смогли одолеть одного из аутсайдеров второго дивизиона Германии.
Видео: ФК "Динамо" Київ.