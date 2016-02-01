"Динамо" нацелилось на игрока сборной Беларуси

Киевское "Динамо" планирует подписать контракт с полузащитником сборной Беларуси Никитой Корзуном.

1 февраля он должен прибыть в расположение "бело-синих" и отправиться с командой на испанский сбор, сообщает "Прессбол".

"По контракту Корзун еще полгода должен был выступать за минское "Динамо", однако этот вопрос удалось уладить, и в ближайшее время игрок подпишет соглашение с киевским клубом", — сообщает издание.

20-летний футболист провел за минский клуб 68 матчей и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость Корзуна оценивается в 750 тысяч евро. Корзун выступал за сборные Беларуси разных возрастных категорий. За "молодежку" выступает с 2013 года. В начале декабря 2015 года Корзун побывал на просмотре в "Динамо".

Напомним, ранее сообщалось, что лондонский "Арсенал" достиг договоренности с "Динамо" о переходе вингера чемпионов Украины Андрея Ярмоленко.

Фото: football.by.