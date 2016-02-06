В Канаде украинка победила на этапе Кубка мира по биатлону: опубликовано видео

В пятницу, 5 февраля, в канадском городе Кэнмор состоялась женская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, ее выиграла украинка Елена Пидгрушная.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что наша соотечественница чисто отстрелялась на двух огневых рубежах и финишировала первой.

"Спортсменка опередила на пьедестале Кристину Гузик из Польши и итальянку Доротею Вирер", — отметили журналисты.

По их данным, в первую десятку также вошла украинка Ирина Варвинец, показав восьмой результат. "Наталья Бурдыга заняла 55-е место, Яна Бондарь — 65-е, Юлия Джима (семь промахов) — 83-е", — подчеркнуло агентство.

Напомним, в конце января в немецком Арбере украинские спортсмены выиграли две гонки шестого этапа Кубка Международного союза биатлона (IBU). Фото победителей можно посмотреть здесь.

Видео: УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТ