В Стамбуле автобус с российскими футболистами и фанами забросали камнями

В Стамбуле, перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с местным "Фенербахче", автобус с футболистами, тренерским штабом и болельщиками российского "Локомотива" забросали камнями.

Об этом говорится в сообщении "Газеты.ру".

"Ехали мы следом за командой, нас сопровождало около 100 полицейских. Однако такие меры не помогли: когда мы подъезжали к стадиону, наш автобус закидали камнями. Это продолжалось секунд 20. Затем из машин вышли полицейские, которые и скрутили хулиганов", — рассказал один из очевидцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции задержали трех россиян, которых подозревают в связях с ИГИЛ.

Фото: sport.kazanfirst.ru.