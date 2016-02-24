Рассчитывать на свою игру: эксперты дали прогнозы на матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Манчестер Сити"

24 февраля 2016, 15:35

Для "Динамо" главное — не пропустить, а если забьет быстрый гол, это поможет и эмоционально, и психологически.

Киевляне должны рассчитывать на свою игру в матче с МС

Накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и английским "Манчестер Сити" специалисты дали свои прогнозы на матч.

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Сергей Мизин считает, что англичане сделали ставку именно на Лигу чемпионов, пишет Dynamo.kiev.ua.

"Из-за этого они пожертвовали даже Кубком Англии, сыграв там молодежным составом. Во-вторых, у них сезон в разгаре — это весомый козырь. Плюс для "Динамо", что будем играть при поддержке своего зрителя.

Последнее поражение "Манчестер Сити" совсем не на руку "Динамо". Мне вообще кажется, что они матч в Киеве поставили для себя в такой высокий ранг, даже где-то в ущерб чемпионату Англии. Вся основа готовится только к этой встрече!

Ребята должны всеми силами помочь молодым — настроить, подсказать, стать примером для всех остальных. Шансы всегда есть. Первая игра дома, главное нам — не пропустить. А если забьем быстрый гол, это поможет и эмоционально, и психологически. Все равно раунд состоит из двух матчей, и первый будет основополагающим, но не самым главным", — отметил Мизин.

В свою очередь бывший полузащитник "Динамо" Павел Шкапенко подчеркнул, что "Манчестер" вполне проходимая команда.

"Реально с ним играть, особенно на своем поле. Будем надеяться. Победим 1:0 — это хороший счет. А 2:0 — вообще великолепный! Главное, не пропустить дома, тогда можно смотреть в будущее с оптимизмом.

Честно говоря, не понял, почему отдали Кравца — я бы оставил его на весну, для конкуренции. Жуниор Мораэс больше из глубины действует, габаритный Теодорчик восстановился, а Кравец в важных матчах выручал, нужные голы забивал. На мой взгляд, это потеря. Ведь видно, что и Ярмоленко после травмы еще не набрал форму... Корзуна не видел, не могу сказать, какой он в деле. А Федорчук хорошо играл в прошлом году, — заявил Шкапенко.

Экс- защитник "Динамо" Олег Кузнецов считает, что киевляне будут рассчитывать на свою игру: вперед с первых минут не побегут, будут действовать позиционно и ждать ошибки соперника.

"Считаю, что зимние потери "Динамо" не очень существенны. Беланда практически весь осенний период не был игроком основного состава, да и особого желания у него не наблюдалось: может, стиль игры ему не подходил. В то время был болен Теодорчик. Ребров сделал ставку на Мораеса, а Кравец был на подхвате. Сейчас, по сборам видно, что Теодорчик хочет играть за "Динамо", хочет и в свою сборную попасть — на Евро.

Не думаю, что киевлянам будет от какая-то польза от последнего поражения "Манчестер Сити", ведь в том матче только два человека было из основы, остальные — молодые дублеры. Пеллегрини заранее заявил, что нельзя сыграть на четырех фронтах четырнадцатью футболистами. Вот и пожертвовал Кубком, сделав ставку на национальное первенство и Лигу чемпионов. То есть, динамовцам, наоборот, тяжелее придется от таких решений. Посмотрим, что у англичан получится", — сказал Кузнецов.

Бывший защитник "Динамо" Василий Рац подчеркнул, что хотя "Манчестер Сити" сейчас находиться не в своей привычной боевой форме, поэтому для бело-голубых самое главное добиться положительного результата здесь, в Киеве.

"Помня, что давно так далеко не проходили в Лиге чемпионов, они должны очень серьезно подготовиться к этой встрече, сделать хороший задел перед ответным поединком.

Последнее поражение "Манчестер Сити" вряд ли это будет на них давить. Пеллегрини и вся команда понимали, на что идут. Ведь выходить основным составом против "Челси" было рискованно: тогда было бы физически сложно с "Динамо", а вдруг еще и травмы? Поэтому они и пожертвовали Кубком, заранее зная, что шансов мало, хотя, наверное, не думали, что пропустят пять. Те же игроки, которые отдыхали, теперь понимают: для них матч с "Динамо" важен вдвойне!", — добавил Рац.

Напомним, матч киевского "Динамо" и "Манчестер Сити" состоится сегодня, 24 февраля, на НСК "Олимпийский". Начало матча в 21:45.

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