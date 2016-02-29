Новый Sport Life на Динамо!

41-й фитнес-клуб сети открылся на территории стадиона "Динамо" им. В. В. Лобановского.
Находясь в клубе, родители смогут отдавать детей на занятия в детский клуб Спортлайфик, в котором был построен специализированный детский бассейн с пятью ступенями очистки воды.
Новый Sport Life расположился на месте культового фитнес-клуба Kodokan. Этот клуб был первым в стране фитнес-клубом люкс-формата! Благодаря вхождению клуба в сеть Sport Life произошли существенные улучшения, и это не только обновление оборудования и внедрение сетевых стандартов подготовки персонала, сервиса и качества, но и возможность посещения клиентами нового клуба всех фитнес-клубов Sport Life в 16 городах Украины!
Как отмечают американские инвесторы, свои планы по расширению сети в Украине они не меняют. На данный момент в фазе активного строительства находится еще 8 клубов в Киеве, Львове, Черновцах, Луцке, Одессе и Днепропетровске. В ближайших планах компании увеличить количество фитнес-клубов в Украине до 65.