Новый Sport Life на Динамо!

Sport Life на Динамо — это первый фитнес-клуб нового формата Lux&SPA. Уникальный дизайн, достаточно света и свободного пространства. В тренажерном зале собраны полные линейки тренажеров premium-класса TechnoGym, присутствует зона CrossFit и Kinesis wall system. Также в клубе разместилась уникальная welness-зона: 25-метровый плавательный&SPA бассейн, джакузи, уникальная relax&spa-зона с четырьмя видами бань. Изюминка — самая большая в столице русская баня с панорамным видом на бассейн и центр города. А также впервые в Украине уникальная концепция — lounge&SPA кинотеатр.

Находясь в клубе, родители смогут отдавать детей на занятия в детский клуб Спортлайфик, в котором был построен специализированный детский бассейн с пятью ступенями очистки воды.

Новый Sport Life расположился на месте культового фитнес-клуба Kodokan. Этот клуб был первым в стране фитнес-клубом люкс-формата! Благодаря вхождению клуба в сеть Sport Life произошли существенные улучшения, и это не только обновление оборудования и внедрение сетевых стандартов подготовки персонала, сервиса и качества, но и возможность посещения клиентами нового клуба всех фитнес-клубов Sport Life в 16 городах Украины!

Как отмечают американские инвесторы, свои планы по расширению сети в Украине они не меняют. На данный момент в фазе активного строительства находится еще 8 клубов в Киеве, Львове, Черновцах, Луцке, Одессе и Днепропетровске. В ближайших планах компании увеличить количество фитнес-клубов в Украине до 65.